MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha rechazado el apunte realizado por el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo que mostró su "estupor" por que un investigado en la situación del exministro José Luis Ábalos mantenga el acta de diputado.

"Cada poder debe intervenir en su ámbito", ha señalado la 'número dos' del Gobierno y del PSOE en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, sin añadir más explicaciones.

A este respecto, fuentes gubernamentales han censurado las palabras del magistrado Leopoldo Puente, que investiga a Ábalos por varios delitos de corrupción, al considerar que traspasan su ámbito de competencia. "Es como si el Legislativo se queja del Poder Judicial", apuntan.

Se refieren al auto emitido en la víspera por Puente, en el que hizo un llamamiento a la "reflexión" ante el hecho de que el exministro continúe siendo diputado pese a los "consistentes indicios" de que ha cometido "muy graves delitos".

El magistrado que instruye la causa apuntó además que el derecho constitucional a la presunción de inocencia no debería ser "obstáculo" para articular algún mecanismo legal que lo impidiera.

EL JUEZ DESCARTÓ LA PRISIÓN PARA ÁBALOS

No obstante Puente descartó ordenar prisión provisional para Ábalos aunque avisó de un riesgo de fuga creciente y de que los indicios en su contra son ahora más "robustos" tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su situación patrimonial.

Las palabras del magistrado del Supremo han dividido a PSOE y PP, y han provocado la respuesta de dirigentes de la Cámara Baja como el vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis que este mismo jueves recalcó que la Mesa del Congreso no contempla cambiar el Reglamento para expulsar a Ábalos. Incluso llegó a recomendarle que se presentara a unas elecciones para buscar mayorías que le permitieran hacerlo.

Por el contrario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró de acuerdo con Puente y dijo compartir su "estupor" porque Ábalos pueda mantener el escaño en su situación, votando cada semana lo que dicta Pedro Sánchez.