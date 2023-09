Montero (PSOE) dice que la intervención de Puente fue "respetuosa" y defiende que Sánchez tenga un perfil institucional

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que la réplica del diputado socialista Óscar Puente al discurso de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido "respetuosa" y ha defendido que el presidente Pedro Sánchez se reserve un "perfil más institucional" en este tipo de debates parlamentarios por el cargo que ocupa.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la número dos del PSOE ha señalado que en el partido tienen a muchos dirigentes "que están capacitados para dirigir y llevar" un debate en el Congreso para la investidura, destacando la trayectoria de Puente quien, a su juicio, ha puesto "al descubierto las verdades tras las mentiras" de Feijóo.

En este contexto, Montero ha negado que haya un "desplante institucional" al no comparecer el líder socialista en la Cámara Baja, recordando que la investidura del candidato del PP es "fallida" y "no tenía sentido" tras los resultados del 23J, porque es imposible "articular un gobierno" con Vox, que no va a permitir a Feijóo contar con los votos de los nacionalistas.

Al hilo, la ministra ha defendido que la intervención del diputado del PSOE ha sido "magnífica" y "respetuosa" frente a la actitud de la bancada del PP que, según Montero, se "ha levantado a gritarle cobarde" a Pedro Sánchez.

La vicesecretaria general de los socialistas ha criticado, en este sentido, que Feijóo "abandona el espíritu de la Transición" porque en el Pacto Constitucional se demostró que "no era posible armar una Constitución sin los partidos nacionalistas". "Y ahora parece que todo lo que sea diálogo con ellos significa una traición a España o una traición al proyecto colectivo que representó la democracia", ha aclarado.

Ha señalado que con el discurso del líder del PP "se libra una batalla" en clave interna "y reivindicándose a sí mismo" porque, en su opinión, "hay cuestionamientos de que realmente el señor Feijóo esté cumpliendo las expectativas" que tenía el partido en las elecciones generales. "No se aclara si lo que quiere es un acercamiento hacia Vox o acercamiento a una parte más moderada de la población", ha afeado, al tiempo que ha criticado que la intervención del candidato a la Presidencia recordara a "expresiones" que utiliza también Santiago Abascal.

AMNISTÍA

Cuestionada por las palabras del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, sobre que una eventual amnistía del 1-O debe abrir la puerta a un referéndum, Montero ha insistido en que es el tiempo de Feijóo y que, después, será el PSOE el que tenga que "llegar a acuerdos" y "establecer diálogos continuados que permitan realmente articular un gobierno de progreso".

La ministra ha reiterado la apuesta del partido por el diálogo "que permita un mejor encaje de Cataluña en términos constitucionales, dentro del marco constitucional y respetando en todo momento el orden legal vigente".