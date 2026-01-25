Netanyahu recibe a Buxadé en Jerusalén para agradecer a Patriotas por Europa su "firme" y "constante" apoyo a Israel

Netanyahu se reúne con Patriots para agradecerle su "firme" y "constante" apoyo a Israel - OFICINA DE BENJAMIN NETANYAHU

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recibido este domingo en Jerusalén al jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, para agradecer a Patriotas por Europa --grupo en el que se encuadra la formación de Santiago Abascal-- su "firme" y "constante" apoyo a Israel.

Según un comunicado de la Oficina del primer ministro israelí, en el encuentro también ha estado presente la ministra de Transportes de Israel, Miri Regev, quien ha presentado a Netanyahu a los Patriotas de Jerusalén, la primera rama israelí que se unirá al grupo de Patriotas por Europa.

Ambos han agradecido a Patriots --a quienes han calificado como "amigos del pueblo judío"-- su "firme" y "coherente" apoyo a Israel, así como su "valiente insistencia en la soberanía de sus países y en la salvaguardia de las fronteras y la identidad nacional".

"La civilización judeocristiana occidental está bajo ataque. Este esfuerzo no lo lleva a cabo solo el islam radical, sino en colaboración con fuerzas que ustedes conocen bien: la izquierda radical y los islamistas, quienes en teoría deberían ser rivales, pero están unidos por una cosa, el odio a Israel y a los judíos", ha declarado Netanyahu.

"Muchos países europeos se quedaron paralizados; abrieron sus fronteras sin ninguna supervisión. No solo por un año o dos, sino que ha sido una lucha a largo plazo. En este sentido, no somos solo aliados y camaradas de armas, somos hermanos y hermanas en la lucha decisiva por el futuro del mundo. El mayor peligro que enfrenta el mundo es el vínculo entre el islam militante y las armas nucleares", ha proseguido.

Por su parte, la ministra de Transportes israelí ha expresado que la reunión "demuestra que Israel no está solo". "Hay líderes valientes en Europa que comprenden que la lucha de Israel es también la suya: por la soberanía, las fronteras y la identidad nacional", ha celebrado.

Así las cosas, Regev ha defendido que "la conexión" con Patriots es "una medida estratégica" que "fortalece" la posición de Israel en el ámbito internacional y "presenta un frente firme contra los intentos de boicot y deslegitimación". "Nos mantendremos unidos por nuestros valores compartidos y protegeremos el futuro de las generaciones venideras", ha esgrimido.