Ocho de cada 10 españoles, preocupados por la guerra en Irán y un 60% ve positiva la reacción de Sánchez, dice el CIS

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez juntos en un acto de precampaña de cara a las próximas elecciones autonó - Clara Carrasco - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez españoles están preocupados por la guerra en Irán, pues consideran que les afecta personalmente y que es un riesgo importante para la paz internacional, y un 60,4% opina que la imagen de España en el mundo ha mejorado gracias a la posición del presidente Pedro Sánchez contra los bombardeos de Israel y Estados Unidos, según se refleja en el Barómetro de Abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este lunes.

Concretamente, el 83,9% de los españoles está preocupado ante este conflicto bélico --en detalle, el 29,1% está muy preocupado, el 39,3% bastante y el 15,5% algo--, mientras que un 7,3% se declara poco preocupado y un 6,2%, nada.

Asimismo, el 86,4% de los encuestados cree que esta guerra supone un riego importante para la paz mundial, frente al 10,1% que no la tiene. E incluso el 52,6% teme que el actual conflicto pueda conllevar el uso e armas nucleares, frente al 39,6% que lo rechaza y el 7,3 que no sabe.

En su cuestionario, el instituto demoscópico que preside José Félix Tezanos pregunta cuánto ha mejorado la imagen de España en el exterior tras la postura que ha adoptado Sánchez contra esta guerra, y la mayoría lo ve positivo: el 20,8% opina que ha mejorado mucho, el 17,8% bastante y el 11,8% algo, mientras que un 13,1% contesta que poco y un 29,5% dice que no ha ayudado en nada.

El 58,5% asegura que esta guerra les está afectando personalmente. Entre ellos, lo que más le está perjudicando es la subida del precio de los carburantes (para el 94,3%), el encarecimiento de la cesta de la compra (92,5%), el incremento del coste de la luz y el gas (80,1%), una mayor sensación de inseguridad o riesgo (69,6%), el impacto en su bienestar emocional o estado de ánimo (56,3%).