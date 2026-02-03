El Gobierno prohibirá desahucios de personas vulnerables en viviendas de grandes tenedores y 'fondos buitre'

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno blindará a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a 'fondos buitre' o grandes tenedores, en el marco del real decreto que aprueba hoy el Consejo de Ministros para el mantenimiento del 'escudo social', según han informado fuentes del Ejecutivo.

De esta manera, se mantiene el 'escudo social' que protege a las personas inquilinas sin alternativa habitacional que, por causas sobrevenidas, no pueden afrontar el pago del alquiler.

Sin embargo, en línea con el acuerdo entre el Gobierno y el PNV, las personas propietarias de 1 o 2 viviendas (o en situación de vulnerabilidad) no se verán afectadas por la prórroga de este 'escudo social' y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables.

El Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros de este martes dos decretos: uno de revalorización de las pensiones para 2026, de otras prestaciones y cotizaciones, incluyendo la congelación de cuotas para los autónomos, y otro decreto con las medidas del 'escudo social' y otras medidas de protección.

La decisión de separar la revalorización de las pensiones del resto de medidas del 'escudo social' se produce después de que el pasado 27 de enero, el Congreso tumbara la convalidación de un único decreto en el que se incluían la subida de las pensiones y la prórroga del 'escudo social'.

EL GOBIERNO SEGUIRÁ APORTANDO FINANCIACIÓN A LAS CC.AA

Además, el Gobierno se ha comprometido a seguir aportando financiación a las comunidades para contribuir al desarrollo de los parques de vivienda social y de los recursos de emergencia habitacional que den una respuesta estructural a las situaciones de vulnerabilidad.

En este sentido, desde el Ejecutivo han apuntado que se reforzarán las compensaciones para las personas propietarias, para lo que la semana pasada el Consejo de Ministros dotó con 300 millones el sistema de avales.

"Este Gobierno es incansable y responde a cualquier situación con más trabajo y más propuestas: mirando hacia adelante y avanzando. Somos el Gobierno que no deja a nadie atrás: ni a los pensionistas, ni a los migrantes, ni a quien por un tropiezo en su vida, como puede ser una enfermedad o una pérdida de empleo, no puede pagar el alquiler", han indicado desde el Ejecutivo.

En este sentido, han subrayado que el Gobierno está "acostumbrado" a buscar y conseguir los acuerdos entre quienes a priori tienen posturas "irreconciliables".