PNV y Compromís apoyarán la ley de amnistía para los independentistas catalanes

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PNV y Compromís han avanzado este martes su intención de apoyar que el Congreso tramite la ley de amnistía registrada este martes por los partidos independentistas Esquerra Republicana, Junts, la CUP y el PDeCAT en favor de todos los procesados y condenados por los hechos del proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Los impulsores de esta iniciativa la han defendido como una suerte de absolución general que permita hacer "borrón y cuenta nueva" y facilite el inicio de una "solución política" para el conflicto catalán.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha avanzado que "presumiblemente" su formación apoyará la iniciativa. Si bien ha precisado que aún no la ha podido leer, ha señalado que el Gobierno debería haber hecho ya los "deberes" con el asunto catalán y que hasta que no se "normalice" la situación de los encarcelados no se podrá avanzar en esta cuestión.

Para el diputado de Compromís, Joan Baldoví, la amnistía puede ser "una buena solución" porque la salida de estos políticos de la cárcel ayudaría a "bajar la temperatura del país". Por eso ha adelantado que probablemente apoye esta ley, convencido de que "los problemas políticos tienen que tener una solución política" y de que al Estado "no le hace falta más testosterona, sino más parlamentarismo".