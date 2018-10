El PNV dice que lograr un nuevo estatus será "aventura compleja"

Actualizado 26/12/2013 11:49:05 CET

Foto: EUROPA PRESS

VITORIA, 26 Dic.

El PNV reconoce que lograr un nuevo estatus para Euskadi será "una aventura compleja", pero confía en "la capacidad de diálogo" que suscite la ponencia que se creará en el Parlamento vasco con este objetivo.

La formación jeltzale ha registrado en la Cámara autónoma una iniciativa para constituir este foro parlamentario con el fin de abordar "la actualización del autogobierno" con la que espera trabajar con el resto de fuerzas políticas en un texto sobre el nuevo estatus jurídico y político que espera que consiga "el mismo o mayor apoyo" que obtuvo el Estatuto de Gernika en 1979.

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Egibar, han registrado este jueves en la Cámara una proposición no de ley en la que proponen la creación de una ponencia parlamentaria que "analice el estado actual del autogobierno y que siente las bases para su actualización como expresión de la voluntad política del pueblo vasco representada en el Parlamento vasco".

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara vasca, Ortuzar ha reconocido que ésta va a ser una "aventura compleja", pero ha expresado su confianza en la "capacidad de diálogo" que suscite este órgano parlamentario y ha pedido al resto de fuerzas políticas "voluntad de diálogo". Todos los grupos políticos con representación parlamentaria --EH Bildu, PSE-EE, PP y UPyD-- han manifestado su disposición a participar en la ponencia.

"Nos gustaría que el nuevo estatus jurídico-político tuviera el mismo o si pudiera ser, mayor, apoyo que tuvo el Estatuto de Gernika en el año 1979 trasladado a las sensibilidades políticas hoy representadas en el Parlamento vasco que son bastante diferentes de las que había en aquella ocasión", ha subrayado antes de insistir en que espera que todos los grupos que se sienten en la Ponencia "al final terminen estampando su firma".

Según ha explicado, espera que la iniciativa desarrolle sus trabajos durante esta legislatura y ha recordado que el PNV propuso como fecha para la celebración de un referéndum el año 2015, pero, aunque lo ve realizable, ha subrayado que "no hay prisa". Asimismo, el texto presentado este jueves establece que será la propia Ponencia la que fije el procedimiento a llevar a cabo y el calendario de trabajo.

En este sentido, ha informado de que "no es momento de llevar textos articulados", sino que cree que, en un primer momento, es necesario que todos los grupos políticos realicen un "balance compartido" de lo que ha supuesto el autogobierno y el Estatuto. "Vamos a analizar, primero, el camino recorrido y, luego, nos gustaría que fuéramos capaces de sentar las bases sobre las que debería girar el nuevo estatus político", ha indicado.

Respecto a la duda sobre quién elaborará el texto final, se ha mostrado abierto a que sea la ponencia la que lo elabore o que se encarguen de ello otras instituciones como el Gobierno vasco, teniendo en cuenta lo acordado, y que, posteriormente, sea sometido al trámite parlamentario. "Estamos abiertos a cualquiera de estas hipótesis para que todos se sientan a gusto", ha señalado, antes de mostrar su disposición a "no dar pasos que dificulten el acuerdo".

Ortuzar ha explicado que la autodeterminación tiene que ser una "consecuencia de este proceso" porque "cualquier reforma constitucional o estatutaria, se tiene que hacer articulándose en los mecanismos ya previstos en el Estatuto y en la Constitución, que prevé un mecanismo de referéndum para sancionar cualquier reforma o transición a un nuevo estatus jurídico-político".

"Otra cosa es la lectura política que hacemos cuando la respuesta ciudadana no es la que uno espera. No vale apoyarse en unos mecanismos cuando la respuesta es la que uno quiere y denigrarlos o impedirlos cuando no es la que nos gustaría", ha señalado,

Tras afirmar que, "por vez primera, el clima político vasco es más sereno que el español", ha abogado por aprovechar esta circunstancia para "lograr en Euskadi consensos", y ha asegurado que el Gobierno central conoce el interés del PNV en abrir este proceso, así como de su disposición a hablar del modelo de Estado. "Mas allá de lo que Euskadi o Cataluña reclama, está claro que hay un grave problemón sobre el modelo de estado en el Estado español", ha señalado.

Ante esta situación, cree que, primero, es necesario "hacer en Euskadi acuerdos" y, posteriormente, valorar si se deben hacer "más cosas" con otras administraciones o poderes políticos de Madrid o Bruselas.

La formula utilizada por el PNV para llevar este debate a la Cámara vasca ha sido a través de una proposición no de ley, por lo que tendrá una tramitación parlamentaria ordinaria. La Mesa tendrá que calificar esta propuesta y, posteriormente, deberá debatirse en un pleno que previsiblemente se celebrará en las primeras sesiones que se celebren en 2014.