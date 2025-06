Podemos dice que Sánchez "miente" y le acusa de "traición" al país en la cumbre de la OTAN: Habrá más gasto militar

990031.1.260.149.20250625164507 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

"Puede decir misa el presidente pero la declaración compromete a España al aumento del 5% del PIB", subraya Belarra

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al presidente del Gobierno de "seguir adelante con la mentira", al sostener que España destinará el 2,1% del PIB en presupuesto de defensa cuando la declaración suscrita por los líderes de la OTAN lo sitúa en el 5%, y ha denunciado que ha consumado la "mayor traición" a la clase trabajadora.

"Como diría mi abuela, puede decir misa el presidente del Gobierno pero la declaración compromete a España al aumento del 5% del PIB para gasto militar", ha afirmado en declaraciones a la prensa en el Congreso.

Belarra aludía así a que los líderes de la OTAN han rubricado su compromiso con el objetivo de gasto en defensa del 5% del PIB en la próxima década, en el acuerdo con el que la alianza atlántica renueva su horizonte de inversión militar acuciada por la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha calificado de "éxito" el acuerdo alcanzado por los aliados de la OTAN y reitera que España solo gastará el 2,1% del PIB en defensa y además ha lanzado un dardo al líder de la oposición, Alberto Núñez Fijóo, al señalar que hubiera transigido con el "absoluto error" de comprometer el 5%.

Durante su comparecencia, la líder de Podemos no ha dado credibilidad a las palabras de Sánchez y ha enfatizado que la realidad es que hay un documento de compromisos rubricado por los miembros de la OTAN, que alude a un 5% del PIB en inversión militar.

Por ello, Belarra ha proclamado que este miércoles es un "día trágico" para España y que las consecuencias de este gasto militar la pagarán los ciudadanos durante las próximas décadas.

"EL CALADO DE LA TRAICIÓN DE SÁNCHEZ NO TIENE PRECEDENTE"

"El calado de la traición a la clase trabajadora de Sánchez no tiene precedentes", ha insistido para augurar que con la inversión militar suscrita habrá "durísimos recortes" a los servicios públicos y el Estado del bienestar se verá seriamente "comprometido".

La líder de Podemos ha insistido en que Sánchez sigue "tratando de engañar a todos" pero al final, según ha sostenido, es que se ha plegado a "inmensos aumentos del gasto militar", además de ligar a España con los "objetivos políticos y criminales" de la OTAN, a la que ha tachado de "organización criminal y terrorista" al servicio del "fascista de Donald Trump".

En contraposición, ha enviado un mensaje a las bases progresistas para que sepan que hay una alternativa de izquierdas, que defiende salir de la OTAN y acabar con las bases militares de EEUU en suelo nacional. De hecho, ha declarado que no hay que "conformarse" con el "régimen de guerra" al que, a su juicio, ha metido Sánchez al país de forma "ilegítima".

Y es que ha reafirmado que la declaraciones de los líderes de la OTAN no recoge ninguna excepción para España, en la línea de lo apuntado el lunes por el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

IRENE MONTERO: "HABRÁ DUROS RECORTES"

También se ha pronunciado la exministra de Igualdad y número dos del partido, Irene Montero, que en las redes sociales ha coincidido con la línea marcada por Belarra.

"No hay excepciones, Sánchez mintió. Sí habrá duros recortes sociales para pagar esas armas y hacer las guerras que Trump ordena. Es una grave decisión que pone a España en peligro. No a la OTAN. No a la guerra", ha remarcado Montero.