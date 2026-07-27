Podemos exige que Marlaska dimita por las "salvajes" cargas en la manifestación contra la turistificación en Mallorca

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este lunes la dimisión del ministro del Interior, Fernando grande Marlaska, por las "salvajes" cargas policiales que se registraron este domingo en la manifestación contra el turismo masivo que tuvo lugar en Mallorca.

En rueda de prensa, Fernández ha puesto en valor por "histórica" la citada marcha, en la que "miles y miles" de personas se echaron a las calles para protestar en contra de la turistificación y de las políticas "que ponen una alfombra roja a los fondos buitre y a los fondos de inversión", impidiendo el acceso a la vivienda, especialmente a aquellos que viven en el territorio.

Y, a renglón seguido, ha denunciado que las "salvajes e intolerables" cargas que protagonizaron los efevtivos de la Policía Nacional desplegados y que dejaron, al menos, una docena de heridos, entre ellos un fotoperiodista.

"ESTO ES INADMISIBLE"

"Esto es inadmisible, no puede ser que la Policía cargue salvaje y brutalmente contra manifestantes que simplemente piden poder ejercer su derecho a acceder a una vivienda y a quejarse contra las políticas que ponen una forma roja a los fondos buitre", ha insistido.

Por ello, el dirigente de Podemos ha exigido la dimisión tanto del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, como, "otra vez más", del ministro Marlaska, "que al final es el principal responsable" de que la Policía "siempre acabe reprimiendo y cargando brutalmente en las manifestaciones de la ciudadanía".