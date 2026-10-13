Podemos sentencia que su proyecto es el tándem con Rufián y solo se abre a que Frente Amplio se integre dentro

1124892.1.260.149.20261013124805 La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que el proyecto de su formación es el tándem que han conformado con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y abre la puerta a que se incorporen a esta iniciativa más formaciones de izquierda, en claro mensaje a los partidos de Sumar.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso en relación al acuerdo de colaboración con ERC para los comicios generales en Cataluña y después de que la secretaria política de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, haya descartado que su formación se integre en el espacio Frente Amplio, que integran los partidos del socio minoritario.

Belarra ha elogiado el "acuerdo histórico" con los republicanos que consagra que Montero y Rufián formarán el "mejor" tándem para poner a la izquierda en pie y conformar una candidatura "fuerte" a los comicios del 29N. De hecho, ha tirado de un símil deportivo al destacar que ambos serán el "equipo titular" y que Podemos ha conseguido lo que todos los simpatizantes de izquierda aspiraban y es que Rufián "saliera a jugar" el 29N.

Dicho esto, Belarra ha lanzado que en esta alianza "falta gente" y que por Podemos, que ha promovido siempre candidaturas amplias en la izquierda, "no va a quedar" para tratar de que incorporen más partidos.

"Cuanto más seamos, mejor", ha remachado para asegurar que tienen "mano abierta" a seguir sumando esfuerzos, pero siempre desde la base del binomio que conforman Montero y Rufián, dado que es la forma para salir del "bucle" en el que se encuentra la izquierda. De esta forma, se pronunciaba como Irene Montero al defender que deben ser los otros partidos los que se incorporen al proyecto auspiciado por su formación.

FRENTE AMPLIO ES LO MISMO QUE SUMAR

Respecto al actual contexto político y cuando se entra en la recta final para registrar coaliciones electorales, dado que el plazo espira este viernes, fuentes del partido morado han reivindicado que la cooperación entre Irene Montero y Rufián, que es su candidato para Cataluña, es lo que el electorado quería y que Frente Amplio, a su juicio, "no es nada" y solo es el nuevo nombre para Sumar.

En este sentido, recalcan que ante la falta de acuerdo con estos partidos se propuso que las primarias abiertas era la fórmula de poder llegar a un pacto justo, pero admiten que el tiempo pasa y que a las formaciones que están en Frente Amplio se le acaba el tiempo y el horizonte electoral se le pone "muy cuesta arriba".

Por tanto, han insistido en que el revulsivo a las elecciones generales es el equipo conformado por la exministra de Igualdad y el dirigente de ERC y están dispuesto a negociar sobre posibles acuerdos con partidos del socio minoritario del Ejecutivo sobre entrada en este proyecto aunque, por pragmatismo, no desde esas primarias.