La Policía despliega vallas en el acceso al Congreso tras el anuncio de acampados en Sol de protestar durante el pleno

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional en la Puerta del Sol - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha aumentado la seguridad y desplegado vallas en el acceso al Congreso de los Diputados tras el anuncio de los colectivos sociales acampados en la Puerta del Sol de que acudirán a los alrededores de la Cámara Baja para reclamar que se aprueben los decretos de vivienda.

El Congreso acoge este viernes el pleno para convalidar los dos decretos de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros, y que previsiblemente serán rechazados tras adelantar Junts que votará 'no', como previamente dijeron PP y Vox.

La Policía ha desplegado vallas en la Carrera de San Jerónimo, a la altura de la calle Cedaceros, y también ha incrementado la presencia de agentes y de furgonas entre este punto y la Puerta del Sol, donde continúa la acampada de colectivos sociales.

Los agentes también han cortado el acceso al Congreso desde el Paseo del Prado.