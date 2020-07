Las portadas de los periódicos del jueves 30 de julio de 2020

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Jul.

Las primeras ediciones de los principales periódicos:

EL PAÍS: "España supera los 1.000 contagios al día por primera vez desde mayo"; "Google, Apple, Amazon y Facebook, ante el Congreso de EE UU"; "La trama del crudo chavista a cambio de maíz mexicano"; "Sánchez apela a un consenso como en Europa y el PP lo rechaza"; "Vox anuncia una moción de censura para septiembre"; "Un tribunal francés concede a Josu Ternera la libertad vigilada".

EL MUNDO: "El ex abogado de Podemos, al juez: "No podía tolerar que se metiera la mano en la caja""; "Vox da oxígeno a Sánchez con una moción de censura inviable"; ""Yo compraba regalos con mi tarjeta y Don Juan Carlos me lo pagaba después""; "Susana Díaz dejó en el cajón facturas por valor de 1.500 millones"; "Hallan una cámara secreta en la parcela del principal sospechoso"; "La UE se queda fuera de la compra masiva de futuras vacunas".

LA VANGUARDIA: "Sánchez ve vía libre para la legislatura y llama al PP a grandes acuerdos"; "El avance de la epidemia empieza a frenarse en el área de Barcelona"; "Madrid rebaja su plan contra la Covid mientras suben los caso"; "La cuarentena británica lastra la recuperación del sector aéreo"; "Las grandes tecnológicas mundiales eluden la acusación de monopolio".

ABC: "Abascal busca protagonismo en una moción de censura inviable. El PP se desmarca de la iniciativa anunciada por VOX para septiembre y que, según Casado, "es una maniobra de distracción que refuerza al PSOE"".

EL PERIÓDICO: "Aire fresco para Lleida con el fin del aislamiento"; "El juez investiga los geriátricos y al Govern por la gestión del confinamiento"; "Urkullu medió hasta con la moción contra Rajoy"; "Sánchez pide a la oposición que permita pactos como en la UE"; "La fiscalía quiere que el TS suspenda los permisos del 1-O"; "Vía libre para que el tranvía de Barcelona llegue a Verdaguer en el 2023".

EL CORREO: "Sánchez mete presión a Urkullu y le pide por carta que asista al foro de presidentes"; "El coronavirus acecha de nuevo en Euskadi a la población mayor de 70 años"; "'Josu Ternera' vivirá desde hoy en un piso de París controlado por un brazalete"; "Pérdidas históricas de 10.800 millones en el Santander"; "Michelin sale del ERTE un mes antes y da oxígeno a la industria vasca".

LA RAZÓN: "Abascal no será el candidato de la moción estéril de Vox"; "Un error fuerza a Sanidad a aplazar la "megacompra" de material en pleno rebrote"; "Sánchez augura una "legislatura larga" con Presupuestos"; "El ex abogado de Podemos: "Han metido la mano en la caja""; ""Ternera" queda en libertad con control telemático".