El PP acusa a Marlaska de abandonar a los guardias civiles y el ministro pide no instrumentalizar a las víctimas

1088692.1.260.149.20260520112615 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de haber abandonado a la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico y, en concreto, le ha afeado haberse ausentado del funeral de los dos últimos guardias civiles "asesinados" en Huelva. Frente a esto, Marlaska ha presumido de las medidas que han aprobado en estos años para incrementar los medios y mejorar las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo que dejen de usar a las víctimas y de "instrumentalizar" el dolor de sus familias.

Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, tanto el PP como UPN ha dirigido diversas preguntas al titular de Interior, al que han criticado por no estar "a la altura" de lo que la Guardia Civil merece. En concreto, han censurado no sólo que no acudiera al funeral por los dos últimos agentes fallecidos, sino que continúen bloqueando en el Congreso una iniciativa para declarar este cuerpo profesión de riesgo o negándose a reformar el protocolo de seguridad que impide a los agentes usar sus armadas para defenderse.

"Si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fueran su prioridad, estaría defendiendo a la UDEF y a la UCO de la campaña de ataque al Gobierno y del PSOE --ha señalado la diputada 'popular' Cuca Gamarra--, pero hay que proteger a Zapatero y a no a quienes nos protegen".

HECHOS Y NO PALABRAS

En su turno, el ministro del Interior ha subrayado que la prioridad de su departamento es "sufrir" la tragedia de la muerte de los dos agentes de Huelva citados pero "sin instrumentalizar el dolor de las familias".

Tras recalcar que se trata de "muertes en acto de servicio" y no de "asesinatos", como se refiere el PP, Marlaska ha contrapuesto la inversión y los medios que ha puesto el Gobierno a disposición de la Guardia Civil destacando, en concreto, que la lancha en la que los agentes fallecieron era "una de las patrulleras más avanzadas en la lucha contra el narcotráfico".

"Nosotros no utilizamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que ponemos medios a su disposición, lo que ustedes no hicieron en el Gobierno, cuando sí permitieron que el narcotráfico campara a sus anchas" en España, ha denunciado Marlaska, quien ha añadido que ahora, además de facilitarles materiales y mejorar sus condiciones laborales, el Gobierno les deja trabajar a disposición de la Fiscalía y el Poder Judicial "pero no para investigar a los partidos políticos ni para destruir pruebas".

Ante las críticas del diputado 'popular' Borja Semper afeando el ministro el trato que da a la Benemérita, a la que según ha señalado tanto les deben tanto él como el propio ministro en la lucha contra ETA, Marlaska ha replicado que precisamente porque la Guardia Civil le "salvó la vida" es que se ha comprometido con el trabajo de sus agentes en la lucha contra el narcotráfico, aumentando la plantilla, mejorando sus remuneraciones, dotándoles de más medios e infraestructuras, "y no inmiscuyéndose en su trabajo con policías patriotas".

¿EL FUNERAL?, "UN TRÁMITE QUE SE PODÍA SALTAR"

"¿Ha dejado trabajar a Pérez de los Cobos y a Sánchez Corbí? Es usted un auténtico mentiroso y controlador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", le ha soltado, en su turno, la diputada del PP Ana Belén Vázquez, quien también le ha echado en cara su ausencia en el funeral de los dos agentes al considerar que éste era "un mero trámite que se podía saltar" y al que ha recriminado que siga sin poner los medios necesarios para combatir el narcotráfico. "¿Cuántos agentes van a tener que morir para que usted asuma su responsabilidad y dimita?, ha planteado.

En la misma línea se ha manifestado el representante de UPN, Alberto Catalán, quien ha reclamado al ministro que pida perdón a las familias de los dos guardias civiles fallecidos y deje de hablar de su fallecimiento como si se tratara de un accidente laboral.

"A la Guardia Civil no se le quiere o ama con gestos y palabras, sino con actos", ha respondido el titular de Interior a todas las críticas de los diputados señalados, a los que ha enumerado una y otra vez todo lo que ha hecho su Ministerio para mejorar las condiciones laborales y personales de los agentes.