El PP afea a Planas que ejerza de "espectador" de los contratos de Jéssica y el ministro les acusa del montar un circo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha señalado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se presenta como un mero "espectador" de los contratos que las empresas Tragsa y Tragsatec firmaron a Jéssica Rodríguez (amiga del exministro José Luis Ábalos) y otros familiares de cargos del PSOE, sin asumir ninguna responsabilidad política, a lo que el titular de Agricultura ha replicado desvinculándose de esos contratos y acusando al PP de pretender montar un "circo" en el Senado con estos asuntos.

La pregunta la ha formulado el senador 'popular' José Antonio Monago, quien considera que Tragsa y Tragsatec, empresas públicas dependientes del Ministerio de Agricultura, fueron utilizadas como "agencias de colocación al servicio del PSOE", a la vista de lo declarado por Jéssica Rodríguez ante el juez del 'caso Koldo' y las denuncias de trabajadores hablando de "un porcentaje elevado" de empleados colocados "digitalmente" o gracias a anotaciones como familiares de cargos socialistas.

Monago ha reprochado que el ministro de Agricultura, que tutela esas empresas y tiene a miembros de su gabinete en los consejos de administración, diga que no sabía nada de esas contrataciones. A su juicio, Planas tiene una "responsabilidad política" y no puede presentarse como si sólo fuera "espectador" de lo que allí ocurría.

"Usted, señor Planas, parece ministro sólo para lo bueno, pero cuando se habla de enchufismo, entonces se convierte en mero espectador --ha señalado--. ¿También era espectador cuando ascendieron a la técnica que validó el proceso de Jéssica mientras cesaban a otra que no tuvo nada que ver? ¿Era espectador cuando se falseaban los controles horarios? No me diga que no es su competencia, es su responsabilidad".

Planas ha replicado insistiendo en que él no se dedica a llevar las contrataciones laborales de Tragsa y Tragatec y ha acusado al PP de "intentar montar un gran circo Génova" en el Senado, y de vivir "realidades y mundos paralelos" donde hacen la pregunta y la conclusión de cualquier debate.

Y a partir de ahí, ha recordado que todavía hay investigaciones judiciales abiertas en empresas públicas con el Gobierno de Mariano Rajoy, como el 'caso Lezo' y Mercasa, y que "un partido que ha sido condenado tres veces por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo como partícipe a título lucrativo de asuntos de corrupción, realmente no puede pedir explicaciones de un gobierno que se comporta de forma transparente en la acción de gobierno y en relación con las empresas públicas".