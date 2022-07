El PP censura que el PSE-EE "apoye" deflactar el IRPF en el País Vasco pero Sánchez lo niegue al resto de España

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante el Congreso del PP de la Región de Murcia, a 15 de julio de 2022, en Murcia (España). - Edu Botella - Europa Press

Gamarra critica el "triunfalismo" del presidente tras el "mazazo" de la inflación: "No sabemos en qué país vive"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha censurado este miércoles que los socialistas vascos "apoyen" deflactar el IRPF en el País Vasco pero el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se haya opuesto a esta medida que plantea el PP. Por eso, le ha invitado de nuevo a impulsarla porque "no se puede consentir" que el PSOE respalde que se haga en unas comunidades y no en otras, algo que, ha denunciado, hace que haya españoles de "primera y de segunda".

Así se ha pronunciado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP, donde ha criticado el balance "triunfalista" y "feliz" de fin de curso que ha realizado el presidente del Gobierno cuando datos como la inflación del 10,8% demuestran que sus medidas "no han funcionado". "No sabemos realmente en qué país vive, pero lo que está claro es que no es éste", ha exclamado, para echarle en cara su falta de "autocrítica".

A su entender, Pedro Sánchez se ha presentado como "un mal estudiante" que, tras un curso "nefasto" trata de justificar que "no ha ido tan mal" y "buscar culpables en otro lado". Además, ha dicho que el hecho de que haya hablado más de la oposición que del Gobierno demuestra que "existe una alternativa a su desgobierno" encabezada por Alberto Núñez Feijóo.

LA INFLACIÓN, "UN BAÑO DE REALIDAD"

La 'número dos' del PP ha indicado que el dato de la inflación es un "mazazo" y un "baño de realidad". "Hoy los españoles son casi un 11% más pobres que hace un año. Y esta es la realidad de la sociedad española, la que no lleva corbata", ha enfatizado.

Según ha añadido, el IPC es una "losa con la que cargan los ciudadanos cada día cuando van a repostar, cuando encienden el aire acondicionado o cuando hacen la compra". A su juicio, datos como el de la inflación son "el efecto de las medidas" de Sánchez, que "llegan siempre tarde y son insuficientes".

En este contexto, ha criticado que la "única solución" de Sánchez sea aplicar la receta de subir impuestos y ha recordado que ya ha subido 24 subidas. Sin embargo, ha censurado que siga manteniendo un Gobierno con "22 ministros y más de 800 asesores".

Dicho esto, y tras recordar que el Gobierno está recaudando más, ha vuelto a pedir al Gobierno que apueste por deflactar el IRPF para ayudar a quien "peor lo está pasando", de forma que las clases medidas y bajas paguen menos impuestos ante esa inflación de casi el 11%.

Gamarra ha señalado que el País Vasco "lo va a hacer para sus tres territorios históricos" y ha recalcado que "sorprendentemente lo va a hacer con el apoyo del PSE". "Nos preguntamos por qué lo que es bueno para los vascos no se aplica para el resto de los españoles", ha interpelado.

La dirigente del PP ha advertido de que "no se puede consentir que estén apoyando que sí se haga en unas comunidades y no se haga en otras", de forma que "ese empobrecimiento que sufren los españoles vaya a ser menor en el País Vasco, con el apoyo del PSE pero se esté negando para el resto de los españoles, generando españoles de primera y españoles de segunda".

ESPERA QUE PATXI LÓPEZ SEA "RECEPTIVO"

Gamarra ha dicho que espera que el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que es vasco, sea "receptivo" a esta medida porque no se podría entender que "lo que sí ha apoyado para sí mismo no lo vaya a apoyar para el resto de los españoles, donde quien tiene la competencia para legislar es el PSOE y Pedro Sánchez".

"Esperamos que lo reconsidere y de manera urgente se lleve a cabo esta iniciativa al Congreso para deflactar el IRPF, entre en vigor a través de las retenciones y, por tanto, el efecto de la inflación se pueda aminonar para todos", ha manifestado.