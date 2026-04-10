El PP denuncia que Sánchez movilice la fragata 'Méndez Núñez' a "zona de conflicto" sin tener autorización del Congreso

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y diputada, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez envíe la fragata 'Méndez Núñez' a Chipre en pleno conflicto en Oriente Próximo sin tener autorización del Congreso de los Diputados.

"Lo suyo no es 'No a la guerra', sino No al Parlamento", ha declarado Gamarra. La fragata 'Méndez Núñez' sustituye a la 'Cristóbal Colón', que este jueves regresó a Ferrol tras su despliegue en Chipre para apoyar la defensa europea ante el ataque de Irán.

Como ya hizo en su día con el buque 'Cristóbal Colón', la dirigente del Partido Popular ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "moviliza otra fragata para enviarla a zona de conflicto".

"Por supuesto, siguen sin autorización del Congreso como ordena la ley y con la ministra sin venir a la sesión de control", ha criticado la vicesecretaria de Regeneración Institucional en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que este despliegue no requiere autorización del Parlamento porque Chipre no es una zona de guerra y se trata de una misión de la OTAN que ya estaba en marcha y a la que se ha modificado su mandato.