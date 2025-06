El PP dice que Sánchez "ya ha sido corregido" por el secretario general de la OTAN y lo llama "mentiroso sin fronteras"

Gamarra dice que las mentiras "tiene las patas muy cortas" y Tellado añade: "Pedro, ha sido tan claro que no hacen falta traducciones"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya ha sido corregido" por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, después de que éste afirme que España tendrá que ir más allá del 2,1% en gasto militar. A su entender, el jefe del Ejecutivo es un "mentiroso sin fronteras".

El secretario general de la OTAN ha negado este lunes que haya concedido una claúsula de exclusión a España para que no se comprometa a gastar el 5% en Defensa, como pactarán los aliados en la cumbre de La Haya, y ha indicado que el cálculo de la organización es que España tendrá que gastar el 3,5% de su PIB en Defensa para cumplir los requerimientos militares pactados por la OTAN, a los que España ha vinculado su inversión militar tras pactar más flexibilidad.

Según Gamarra, "la mentira tiene las patas muy cortas". "Sánchez, el mentiroso sin fronteras, ya ha sido corregido", ha declarado en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', que ha sido recogido por Europa Press.

TELLADO DICE QUE RUTTE LE HA LLAMADO "MENTIROSO EN LA CARA"

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien considera que el secretario general de la OTAN ha llamado a Sánchez "mentiroso a la cara".

"Pedro, ha sido tan claro que no hacen falta traducciones", ha espetado Tellado al jefe del Ejecutivo, quien este domingo respondió a las dudas de Feijóo sobre el acuerdo con la OTAN mostrando la carta de Rutte con el siguiente mensaje: "Toma Alberto, que alguien te la traduzca".

"QUIZÁ EN INGLÉS QUEDE MÁS CLARO, SEÑOR SÁNCHEZ: MENTIROSO"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha aludido a ese mensaje de Sánchez aconsejado a Feijóo que alguien le tradujera del inglés la carta de Rutte y le ha respondido en inglés: "Maybe it's clearer in English, Mr. Sánchez: liar".

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local, y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, también ha cargado contra el presidente del Gobierno. "Una gran mentira de Sánchez que no ha durado viva ni 24 horas", ha enfatizado.

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "miente a todo el mundo, todo el tiempo, y solo por un motivo: tapar su corrupción".

"¡No puede ser! Si ayer todo el mundo sabía inglés mejor que en Magic English", ha exclamado en 'X'.