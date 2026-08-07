El PP cita la próxima semana en el Senado a Marlaska y Robles por la crisis migratoria de Ceuta

1109505.1.260.149.20260807105500 La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados, a 9 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El PP ha citado la próxima semana en el Senado a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, para que den explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta, tras la entrada irregular de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos.

Además, los 'populares' han emplazado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para el lunes 17 de agosto, y han solicitado la comparecencia del titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, aunque este órgano es compartido con el Congreso.

Todo ello cuando el Gobierno ya ha pedido que Robles, Marlaska, Bolaños y Albares comparezcan a finales de agosto en el Congreso por la crisis migratoria de Ceuta.

En este contexto, el PP ha criticado esta actuación del Ejecutivo debido a que, a su juicio, ha diseñado unas comparecencias "a la carta", al elegir la Cámara, la fecha y el formato, y han afeado que haya promovido la habilitación del mes de agosto en el Congreso mientras sostiene que no puede hacerse lo mismo en el Senado.

El principal partido de la oposición, que tiene mayoría absoluta en el Senado, busca acelerar la exigencia de explicaciones y de responsabilidades políticas por la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria registrada a finales de julio y por la actuación de los distintos departamentos implicados.

MARLASKA Y ROBLES, POR LOS AVISOS DEL CNI

En concreto, la primera comparecencia fijada es la del ministro del Interior, convocada el próximo miércoles 12 de agosto. Un día después, el jueves 13, acudirá la ministra de Defensa mientras que el lunes 17 será el turno del titular de Exteriores.

Según han señalado fuentes 'populares', Marlaska y Robles deberán explicar por qué sus ministerios "permitieron" la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta pese a que, sostienen los 'populares', el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había advertido en los días previos del riesgo de una "avalancha" migratoria.

Asimismo, el PP considera que ambos ministros deberán dar explicaciones tras las discrepancias públicas mantenidas durante los últimos días sobre la gestión de la crisis y los avisos recibidos antes de la entrada masiva de migrantes.

ALBARES, POR LA RELACIÓN CON MARRUECOS

En el caso del ministro de Asuntos Exteriores, los 'populares' quieren que dé cuenta de su decisión de llamar a consultas al embajador de Italia después de que desde ese país se planteara cerrar el espacio Schengen con España a raíz de la crisis en Ceuta, así como de la cooperación mantenida con Marruecos durante estos acontecimientos.

El PP también ha solicitado la comparecencia de Bolaños, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que explique el cese de una funcionaria de Seguridad Nacional, organismo dependiente de su departamento, tras informar en la página web oficial sobre la entrada irregular de miles de personas en Ceuta.

¿Y SÁNCHEZ?

Los 'populares' sostienen que la situación vivida en la ciudad autónoma supuso "un riesgo para la soberanía nacional y la integridad territorial" y consideran que el Gobierno debe ofrecer explicaciones "inmediatas" en sede parlamentaria, en lugar de esperar a finales de agosto. "No vamos a permitir que el Gobierno de Sánchez se permita el lujo de seguir erosionado España", han sentenciado.

Además, recuerdan que desde el pasado 31 de julio vienen reclamando la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para informar sobre la gestión de la crisis migratoria, una petición que, según denuncian, el Ejecutivo no ha atendido.