El PP pide explicaciones a Montero por su "estela de corrupción": "Va a Andalucía a pasar su estación de penitencia"

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, durante un encuentro del Partido Popular, en el Hotel Ciudad de Vitoria, a 10 de marzo de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que su partido va a pedir "muchas explicaciones" a la exvicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, por "toda esta estela de corrupción que ha dejado" en el Gobierno.

En este sentido, Bendodo ha señalado que el su ya exjefe de Gabinete, Carlos Moreno, "está salpicado de corrupción y era íntimo de Koldo García y compañía". El supuesto conseguidor de esta trama, el empresario Víctor de Aldama, le acusó de haberle entregado 25.000 euros para aplazar el vencimiento de una deuda de una empresa, pero Moreno lo desmintió en sede judicial.

El dirigente del PP también ha aludido al ex 'número 3' de Montero en el Ministerio de Hacienda, el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central, Marcos San Juan, acusado por la Fiscalía Anticorrupción el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos fiscales. "La Policía le ha encontrado en su casa fajos de billetes supuestamente de mordidas por quitar multas de Hacienda", ha detallado Bendodo.

LAS "MÚLTIPLES TRAMAS DE CORRUPCIÓN" DE LA SEPI

Asimismo, ha sostenido que, de todo ello, lo que les parece "más grave" son las "múltiples tramas de corrupción" en torno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que dirigía María Jesús Montero "y que usó, igual que en Andalucía, el 'fondo de reptiles' de LA trama de los ERE".

Según el vicesecretario del PP, la SEPI "está metida en todo", en alusión al rescate de la compañía aérea Plus Ultra "por 53 millones de euros y que tenía solo un avión activo", recordando que toda la cúpula de esta compañía ha sido detenida.

También ha afirmado que la SEPI "está detrás" de la empresa pública Tragsatec, donde el exministro de Transportes y exsecretario general del PSOE, José Luis Ábalos, en prisión provisional por varios supuestos casos de corrupción, "colocaba a sus amantes cobrando y sin trabajar".

"Y está también detrás de Enusa, la empresa donde colocaron por 245.000 euros al año al gerente del PSOE que pagaba a Koldo y a Santos Cerdán y al propio Pedro Sánchez y les pagaba a los tres en billetes. Es decir, la SEPI con Montero al frente se ha comportado como un fondo de reptiles para disponer del dinero libremente, como vimos en Andalucía, con los ERE. Ni más ni menos", ha manifestado Bendodo.

Por todo ello, el diputado 'popular' ha aseverado que aunque "le ha costado", la exministra ha dejado el Gobierno para "venir a perder a Andalucía". "María Jesús Montero salió huyendo de Andalucía por la corrupción y vuelve a Andalucía huyendo de la corrupción en Madrid y a pasar su estación de penitencia y cuando la acabe el 17 de mayo se volverá a Madrid", ha zanjado.