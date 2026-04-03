PP busca desactivar el 'No a la guerra' de Sánchez ante la campaña andaluza: "La gente no va a votar en clave Irán"

Archivo - El presidente del PP, Albero Nuñez Feijoo, junto a el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el congreso del PP-A. A 9 de noviembre de 2025. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP buscará desactivar el 'No a la guerra' que quiere utilizar en la campaña andaluza el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y se volcará en contraponer el perfil "gestor" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el de la exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista, María Jesús Montero, a la que retratará como la "vicepresidenta del cupo" o la "jefa orgánica" del exministro José Luis Ábalos, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

En las filas del PP dan por sentado que ante las elecciones del próximo 17 de mayo el jefe del Ejecutivo "explotará" el 'No a la guerra' para intentar movilizar a su electorado, como ya hizo en la campaña de Castilla y León y está haciendo en sus últimas intervenciones públicas.

El pasado domingo, en una carta a la militancia del PSOE, Sánchez reivindicó el 'No a la guerra' como expresión de "memoria, dignidad y compromiso" del país, al tiempo que subrayó, en plena escalada bélica en Oriente Medio, que España mantiene una posición "coherente y firme" en defensa de la paz.

"NO TIENE NADA CON QUÉ CONVENCER A SU ELECTORADO"

Los 'populares' creen que Sánchez busca activar a su militancia pero pronostican que "la gente no va a votar en clave Irán" en las elecciones del 17 de mayo. "En Andalucía la gente votará pensando si quiere de presidente a Juan Moreno o a la vicepresidenta de la quita, de la amnistía, de los indultos y del cupo, que era la jefa orgánica de Ábalos y de Koldo", aseguran a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

Además, en 'Génova' sostienen que si Sánchez tiene que buscar eslóganes "vintage" de hace 23 años --al recuperar el 'No a la guerra' que el PSOE usó por Irak-- "para estimular" al electorado socialista "está asumiendo que no tienen nada reciente con qué convencerlo". "Acudir a los clásicos implica no tener referentes modernos", sentencian las mismas fuentes.

El PP nacional considera que el 'No a la guerra' no tuvo efecto en las elecciones de Castilla y León, donde ganó el candidato del PP Alfonso Fernández Mañueco. A su entender, el crecimiento del PSOE en esa región se debió a "un trasiego de votos entre bloques", dado que Sánchez captó apoyos de Podemos y Sumar, que se quedaron fuera de las Cortes de CyL.

"Sánchez le está haciéndole una OPA a la extrema izquierda a costa de entregar el centro", señalan fuentes de la formación, que creen que lo que da las mayorías "es el centro". En el caso de Andalucía, 'Génova' advierte de que el "sueño demoscópico" del PSOE es que Moreno no logre la mayoría absoluta y dependa de Vox. "Parece que lo que desean es que Vox crezca para parar al PP", lamentan.

"COMPLICADO" QUERER RETRATAR A FEIJÓO COMO "ACTIVISTA PRO-GUERRA"

En el cuartel general de los 'populares' tampoco creen que el presidente del Gobierno logre seducir ahora el voto joven andaluz con ese eslogan porque, según argumentan, "es complicado movilizar apelando a sentimientos que ese electorado no ha conocido". "El votante de hace 23 años, que tuviera 18 entonces, hoy tiene 43 o 44 años", advierten en el equipo de Feijóo.

Además, en 'Génova' recuerdan que en 2003 fue la oposición la que utilizó esa consigna contra el Gobierno de José María Aznar por la guerra de Irak y se preguntan si ahora es el Ejecutivo el que la quiere usar contra el PP cuando Feijóo ha dejado claro que están en contra de la guerra. "No a la guerra y no a usted", espetó a Sánchez hace una semana en el Pleno del Congreso.

Así, la dirección del PP subraya que "nunca" han estado a favor del conflicto bélico y recalca que "es complicado que el electorado español entienda que Feijóo es un activista pro-guerra de Irán o que es trumpista".

"Se puede estar en contra de la guerra y en contra de Sánchez. Y se puede discrepar de Trump y de Sánchez. Es que no todo es blanco o negro", aseguran las mismas fuentes, que afean al PSOE que intente exhibir al líder del PP como "un dirigente hiperbólico" cuando no lo es.

CONTRAPONER EL PERFIL "GESTOR" DE MORENO CON EL DE MONTERO

En plena precampaña andaluza, el PP ya anticipa que se dedicará a reivindicar el "perfil como gestor" de Moreno para contraponerlo con el de Montero, que en esta legislatura no ha presentado ni un solo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni ha aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica.

En 'Génova' señalan que ese aval de gestión que presenta Moreno en esta legislatura se ha ratificado tras el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero y de las inundaciones de febrero, según fuentes de la formación.

"Juanma lleva de presidente ocho años, con una gestión basada en el diálogo, la moderación y la gestión pública. Montero ha sido vicepresidenta porque Sánchez le entregó la amnistía a Puigdemont y porque su partido ha hecho negocio de la corrupción de Ábalos con Cerdán. Todos ellos crecieron con ella como número dos del Gobierno y del PSOE", resumen fuentes del equipo de Feijóo.

