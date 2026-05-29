El PP pide a Puente retirar sus palabras: "Hablar de un golpe de Estado es reventar la institucionalidad en este país"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, interviene en un acto, en Palo Alto, a 14 de octubre de 2025, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha condenado este viernes las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que denunció un intento de "derribo" al Gobierno con el uso de métodos no "democráticos". Dicho esto, ha asegurado que esperan que las retire.

"Hablar de un golpe de Estado desde un ministerio del Gobierno de España es reventar la institucionalidad en este país. Y tiene toda la condena del Partido Popular", ha declarado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede del PP.

En concreto, Puente abogó este jueves por dejar que la Justicia aclare los distintos casos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, pero cuestionó algunas actuaciones que le llevan a ver un intento de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos".

Las declaraciones de Puente se produjeron un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenase la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz para investigar una presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para torpedear investigaciones judiciales contra el partido y el Gobierno.

"PUENTE ESTÁ PASANDO TODAS LAS FASES DEL DUELO"

Ezcurra ha asegurado que Puente "está pasando todas las fases del duelo". "Empezó por la negación, ahora está en fase de ira, que es en la que más cómodo se siente y le quedan tres, y le digo que llegará la última, que es la aceptación de los hechos", ha manifestado.

La dirigente ha criticado que el Gobierno se abone a la teoría de la conspiración. "Están conspiranoicos y es normal. Entiendo que se encuentren abrumados por la realidad de los hechos que estamos conociendo", ha aseverado, para añadir que esperan que el ministro y el Gobierno retiren esas afirmaciones.

La dirigente del PP ha afirmado que Sánchez "está utilizando el Estado como escudo personal y está atacando a todos los contrapesos democráticos como si fueran un enemigo a batir". A su entender, un Gobierno que hace esto "es absolutamente incompatible con la democracia". "Esta no es una historia de corrupción, es una operación de demolición institucional", ha resaltado.

"DESESPERACIÓN DEL SANCHISMO"

También ha respondido a Puente la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha indicado que en España "la única conspiración que ha habido es la de Ferraz contra el Estado de Derecho, jueces y policías".

"Que el Gobierno se dedique a esparcir bulos es una prueba de la desesperación del sanchismo en su tiempo de descuento. Es la hora de la palabra de los españoles", ha afirmado Gamarra en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.