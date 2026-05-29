El PP pide a PNV y Junts no "lavarse las manos como Poncio Pilatos": "Deben elegir entre responsabilidad y complicidad"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra - PARTIDO POPULAR - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha avisado este viernes a los socios del PSOE que hay que elegir entre "responsabilidad y complicidad" ante la "malla de corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y les ha emplazado a no "lavarse las manos como Poncio Pilatos".

"Van a tener que levantar el teléfono y decirle al presidente que esto se ha acabado. Así que quien mañana quiera decir que ayudó a limpiar la corrupción en España no puede lavarse las manos hoy como Poncio Pilatos", ha enfatizado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

La dirigente del PP ha indicado que "se acabó el tiempo de las palabras" porque "las palabras, palabras son" y en este momento "hay que elegir entre responsabilidad y complicidad", dado que "ya no son casos aislados" de corrupción sino "hechos que se repiten y se conectan en una especie de malla de la corrupción".

Sus palabras se producen después de las últimas declaraciones de PNV y Junts apremiando a Sánchez a convocar elecciones este 2026 porque la legislatura ha llegado a su fin. Este mismo viernes la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha recalcado no están para "sostener" gobiernos españoles.

Al ser preguntada expresamente por las palabras de Nogueras descartando una moción de censura que implique a Vox, en línea con la tesis del PNV, Ezcurra ha asegurado que "fueron actores principales de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa" y "ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida". "Y esto aplica también para el PNV", ha apostillado.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial ha recordado que Sánchez solo puede dejar Moncloa por dos vías: "Convocando elecciones o expulsado por sus socios. Y, como lo primero no parece que vaya a ocurrir, la solución está en manos de los segundos".

SOBRE MOCIÓN DE CENSURA: "EL FOCO DE LA CORRUPCIÓN ESTÁ EN FERRAZ"

Además, Ezcurra ha ironizado con "lo curioso" que resulta ver cómo gente que acampó en el 15M "ahora se dedica a defender a un expresidente metido a joyero", en alusión a José Luis Rodríguez Zapatero.

En cuanto a la moción de censura y si el PP podría presentarla aunque no tenga apoyos, Ezcurra ha dicho que "entiende el interés que buena parte de la izquierda tiene en que el foco salga de Ferraz para llegar a Génova 13" pero ha garantizado que "eso no va a suceder".

"El foco está donde está el foco de la corrupción, y ese foco de la corrupción está en la calle Ferraz y en la Moncloa", ha resaltado. Desde la cúpula del PP aseguran en privado que están "tranquilos" sabiendo que el PSOE no sabe qué hará. "Vamos a hacer negocio de su ansiedad", advierten las mismas fuentes.

RESPALDO A LA CUESTIÓN DE CONFIANZA QUE PIDE AYUSO

Ante las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza y apostando por movilizarse en la calle, la vicesecretaria del PP ha señalado que "por supuesto" que están de acuerdo con la presidenta madrileña. Según ha añadido, la cuestión de confianza "es un mecanismo constitucional perfectamente legal".

"Pero entendemos que Pedro Sánchez no va a presentar una cuestión de confianza por la misma razón por la que no trae unos presupuestos al Congreso y es porque no tiene una mayoría política, no tiene una mayoría parlamentaria y no tiene una mayoría social en la calle", ha agregado.

De la misma manera ha indicado que al PP nacional ha tildado de "muy respetale" que pueda haber protestas en la calle ante lo que está ocurriendo con la corrupción. "Si tiene que haber una movilización, desde luego el Partido Popular la apoyará", ha señalado.

USANDO EL ESTADO "COMO ESCUDO PERSONAL"

Según Ezcurra, Sánchez "está utilizando el Estado como escudo personal y está atacando a todos los contrapesos democráticos como si fueran un enemigo a batir". A su entender, un Gobierno que hace esto "es absolutamente incompatible con la democracia". "Esta no es una historia de corrupción, es una operación de demolición institucional", ha resaltado.

Además, ha recordado una frase que pronunció el exministro José Luis Ábalos en la moción de censura de 2018 que desalojó a Mariano Rajoy de Moncloa: "la estabilidad, si es compatible con la corrupción, es para ponerse a temblar. Porque en esa lógica, cuanta más corrupción, más estabilidad". A su entender, "aquella frase que parecía una advertencia ingeniosa", la pueden leer hoy como "una confesión anticipada".

La vicesecretaria del PP ha lamentado que el Gobierno no se ocupe de los problemas de la gente y no gobierne. "Mientras Sánchez se atrinchera y toma como rehenes a 49 millones de españoles, pues la vida de la gente ha desaparecido del mapa", ha abundado, al tiempo que ha denunciado que esté "utilizando el Estado como escudo personal" y "atacando a todos los contrapesos democráticos como si fueran un enemigo a batir".