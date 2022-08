El PP recurre al espíritu de la Transición para pedir un acuerdo que reforme el sistema de financiación autonómica

Rollán advierte que "las costuras" del actual modelo "han saltado por los aires" y apremia a Sánchez a poner de acuerdo a las partes

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha apelado a la "altura de miras que se tuvo en el proceso de la Transición" para reclamar un acuerdo entre las distintas comunidades autónomas y los partidos políticos para reformar el sistema de financiación autonómica, aunque cree que las propuestas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, van más orientadas a "contentar" a los 'barones' socialistas.

Lo ha dicho en una entrevista concedida a Europa Press, donde Rollán ha desdeñado los nuevos planteamientos del Gobierno de Pedro Sánchez para reformar el modelo de financiación autonómica y le pide que no lleve una "posición unilateral" si está dispuesto a "sentarse a negociar" este sistema.

"Hay que sentarse a trabajar con un folio en blanco y en el que se vayan tomando en consideración parte de las reclamaciones de todas las comunidades autónomas. Se tiene que tener la misma altura de miras que se tuvo en el proceso de la Transición para de una vez por todas establecer un nuevo modelo de financiación autonómica y local", ha proclamado el dirigente 'popular'.

Y es que, bajo su punto de vista, las nuevas propuestas de Montero cree que van más en la dirección de "contentar" en 'petit comité' a los presidentes autonómicos del PSOE que a "tener una voluntad sincera de acuerdo".

LA PELOTA EN EL TEJADO DEL GOBIERNO

Con todo, Rollán ha apremiado al Gobierno de Pedro Sánchez a llevar la voz cantante en la negociación entre las distintas comunidades autónomas de todos los signos políticos para sacar adelante el nuevo modelo de financiación.

"Es una circunstancia en la que no solo se debe hablar con los tuyos, hay que hablar con todos y cada uno de los presidentes autonómicos, porque si hablamos de un nuevo modelo de financiación autonómica supera a las formaciones políticas", ha proclamado Rollán al ser preguntado por si tienen previsto citar a sus 'barones' para establecer una posición común.

En este contexto, el dirigente 'popular' ha lamentado que las "costuras de la financiación autonómica hayan saltado por los aires", por lo que ha vuelto a apremiar a Sánchez a "sentarse" o a encomendar a los ministerios competentes la elaboración de un nuevo modelo de financiación "con la participación de las comunidades y de los ayuntamientos".

ENTREGUISMO A LOS INDEPENDENTISTAS

Asimismo, ha recordado que el actual modelo de financiación autonómica "fue negociado por un ex presidente del PSOE que se plegó a los intereses de una comunidad en detrimento de una parte muy importante del resto de España".

De hecho, ha denunciado que esta negociación fue "el peaje" para "pagar" los apoyos y los acuerdos con la Generalitat de Cataluña, reprobando la actual Mesa de Diálogo entre Sánchez y el Gobierno catalán.

En esta línea, ha cargado contra el "entreguismo que Pedro Sánchez está haciendo a Junts, ERC y Bildu", también en materia de financiación autonómica, por lo que cree que "no se dan las condiciones ni la voluntad sincera en la que prevalezca el interés general".

"Me gustaría equivocarme, pero significaría que el presidente del Gobierno daría un giro de 180 grados, y como generalmente le interesa primero lo suyo y después lo suyo, no creo que eso tranquilice a ninguna comunidad que no sea ni la Generalitat de Cataluña ni el Gobierno Vasco", ha zanjado Rollán.



691625.1.260.149.20220814102348