El PP reitera que Ábalos y Koldo "ocultaron urnas" en las primarias del PSOE y "por fin" se sentarán en el banquillo

Archivo - El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

TOLEDO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP Jaime de los Santos ha reiterado la acusación al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García de "ocultar urnas" en las primarias del PSOE, en las que fue elegido secretario general Pedro Sánchez de forma "fraudulenta", y ha subrayado que ambos "por fin se sentarán en el banquillo" la próxima semana.

Estas afirmaciones coinciden con el inicio del conocido como caso de las 'mascarillas' en el Tribunal Supremo, relacionado con la contratación de material sanitario durante la pandemia, que comenzará este martes.

En este sentido, De los Santos ha asegurado que en ese procedimiento judicial se encuentra "el pecado original del sanchismo", al considerar que Ábalos y Koldo actuaron como "secuaces" para facilitar la llegada de Sánchez al liderazgo del PSOE.

Así, en declaraciones a la prensa en Toledo ha sostenido que ambos "no solamente ocultaron urnas sino que hicieron posible, siempre de forma absolutamente repugnante", que el actual presidente del Gobierno alcanzara posteriormente la Presidencia del Ejecutivo.

El 'popular' ha añadido que ambos han resultado ser "presuntos delincuentes" y ha afirmado que han sido "lo peor que le ha podido ocurrir a la política española, junto a Pedro Sánchez", al tiempo que ha advertido de que la próxima semana será "terrible desde el punto de vista judicial" para el PSOE.

CARTA DE VOX

Por otro lado, el 'popular' ha restado importancia a las críticas de Vox tras la carta de su secretario general, Ignacio Garriga, que acusaba al PP de impulsar una campaña contra su formación, y ha afirmado que "dos no se pelean si uno no quiere".

Asimismo, De Los Santos ha subrayado que el objetivo político del PP pasa por centrarse en la situación institucional del país y "pensar en el bien común de los ciudadanos".