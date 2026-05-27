PP replica a Sánchez que no es habitual pedir requerimientos a partidos y destaca la imputación del exnúmero dos de PSOE

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una atención a los medios en Barcelona - EUROPA PRESS

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha replicado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no es "habitual" pedir requerimientos a partidos políticos y ha subrayado que en esa investigación de la Audiencia Nacional se ha imputado a Santos Cerdán, exnúmero dos del PSOE.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a Santos Cerdán y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en la causa en la que ya investigaba a la exmilitante socialista Leire Díez y en la que ahora también indaga en si hubo una trama para desestabilizar causas judiciales sobre la formación. Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a la sede del PSOE en Ferraz por esa investigación en el 'caso Leire'.

En una rueda de prensa en Roma, tras mantener una audiencia con el Papa, Sánchez ha señalado que en este caso está hablando de "un requerimiento" y no de un "registro", al tiempo que ha expresado su "total colaboración con la Justicia", subrayando que ya se apartó a Leire Díez.

En una entrevista en 'Cuatro', que ha recogido Europa Press, Gamarra ha replicado a Sánchez que no es habitual pedir requerimimietos a partidos políticos en los que, según ha dicho, está imputado "al frente de esa organización criminal quien ha sido el número dos del Partido Socialista, como es Santos Cerdán".

"Evidentemente --esos requerimientos-- no son lo habitual. Eso será lo habitual en el sanchismo, pero en democracia y en un Gobierno limpio y una democracia limpia, esto no es lo habitual", ha subrayado.

Gamarra ha señalado que la comparecencia de Sánchez desde Roma ha sido "un nuevo ejercicio de cinismo absoluto" después de hablar de "colaboración con la Justicia" la misma mañana que la UCO se ha personado en la sede del PSOE en Ferraz "dentro de una investigación" que "tiene que ver con la desestabilización de procedimientos judiciales que tienen que ver con su propio partido y su propio gobierno".

"Evidentemente, esto es insostenible y, sobre todo, ahí están los indicios, ahí están las investigaciones y lo que está claro es que la gravedad de todo lo que estamos conociendo cada día supera la anterior", ha enfatizado, para añadir que Sánchez "no es ajeno" a la personación de la UCO en Ferraz porque es el "secretario general del PSOE".

¿LLAMADAS AL PNV Y JUNTS PARA UNA MOCIÓN DE CENSURA?

Al ser preguntada si el PP ha llamado al PNV o Junts para explorar una posible moción de censura, Gamarra lo ha negado y ha dicho que su partido quiere "actuar de manera responsable". En este punto, ha vuelto a apelar a los socios del PSOE para que "decidan qué quieren hacer y si siguen sosteniendo todo esto".

"No, no les hemos llamado, pero es que no hace falta llamarles", ha declarado, para añadir que si ellos quieren pueden "poner en marcha el que termine esta legislatura". Además, ha deslizado que si los socios del PSOE no actúan esta situación se los puede "llevar por delante".

Gamarra considera que "sin duda alguna" Sánchez se está amparando detrás del Papa porque hoy tenía que haber dado "explicaciones" a los españoles. "Lo único que intenta es escapar y evidentemente hoy estar allí --en el Vaticano--, también es intentar esconderse y aprovechar esa visita del Papa a España para de pronto pues intentar tapar todos sus escándalos", ha aseverado.

En este punto, ha recordado que Alberto Núñez Feijóo le ha recordado este miércoles a Sánchez dos "mandamientos": "no robarás" y "no mentiras". "Creo lo primero que deberían de hacer es aplicarse el cuento", ha finalizado.