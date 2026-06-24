El PP reta a Bolaños a no indultar a Ábalos y el ministro pregunta si ya han ofrecido el perdón a Aldama

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha retado este miércoles en el Congreso al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a comprometerse a que el Gobierno no va a indultar al exministro socialista José Luis Ábalos ni a ningún dirigente de ese partido que termine condenado por corrupción, a lo que el ministro ha respondido preguntando si el PP ya ha prometido "algún indulto" a algún implicado en causas de corrupción, en velada alusión a Víctor de Aldama, al que los socialistas sitúan en la órbita de Génova.

Este cruce de declaraciones se ha producido durante la última sesión de control del curso en el Congreso, en la que la dirigente del PP Cuca Gamarra ha preguntado a Bolaños si, como titular de Justicia, cree que "hay un golpe de Estado judicial en marcha", después de denunciar que hay ministros que hablan de jueces que pretenden "acabar con el Gobierno".

Bolaños ha respondido expresando su "respeto profundo y absoluto" a la acción de la Justicia en España y ha señalado que, cuando discrepa de algunas resoluciones, hace una "crítica sana" con argumentos jurídicos y siempre "con respeto". También ha defendido que una mala praxis "anómala o irregular" no afecta al conjunto del sistema judicial.

"CLOACA DE GUANTE BLANCO"

Para Gamarra, la transformación judicial de la que presume el Ministerio se ha quedado "simplemente en un intento de cloaca de guante blanco" y ha afirmado que los ataques del Gobierno reflejan "miedo" a que la Justicia actúe y a que la sociedad "colabore, confiese, informe y declare".

En este punto, la parlamentaria 'popular' ha pedido a Bolaños que diga que el Gobierno no va a indultar a ningún familiar del señor del presidente, ni a Ábalos, ni a ningún dirigente socialista que termine condenado por corrupción, ni al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Eso sí que es respetar a la Justicia y respetar sus sentencias", ha añadido.

En su respuesta final, el ministro ha respondido al reto de Gamarra sobre los indultos planteando una pregunta insinuatoria: "¿Ha prometido el PP algún indulto a algún implicado en alguna causa de corrupción actual de las que estamos conociendo?".

"EL SANCHISMO ES CORRUPCIÓN"

En la misma línea, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aseverado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso mascarillas'" ha quedado probado que "el sanchismo es corrupción" y ha recordado a Bolaños que era el secretario de Ética" del PSOE mientras José Luis Ábalos "robaba a manos llenas".

En su respuesta, Bolaños ha afirmado que el discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido "más extremista y menos elegante" que el de Santiago Abascal, presidente de Vox, y ha acusado al PP de estar "adelantando por la derecha a la ultraderecha".

Además, ha acusado a los 'populares' de impulsar una "nube tóxica diaria" y "fango" para que no se hable de la realidad de España, que está multiplicando por seis el crecimiento económico de la media de la Unión Europea.

En su réplica, Tellado ha insistido en que el ministro estaba "al lado de los que robaban", que los conocía "perfectamente" y que sabía "absolutamente todo". Y ha asegurado que el Gobierno está "muy molesto" porque el comisionista Víctor de Aldama haya colaborado con la Justicia y haya logrado no entrar en la cárcel. "Todo el mundo sabe, hasta los señores del PNV, a quién encubre el señor Ábalos: al de arriba del todo", ha añadido.

"TAN CULPABLE ES QUIEN EJECUTA COMO EL QUE MIRA A OTRO LADO"

A continuación, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha preguntado a Bolaños "a qué intereses sirve este Gobierno", ante lo que el ministro ha citado una noticia sobre que Vox habría destinado dos millones de euros en 2025 a la Fundación Disenso, presidida por Abascal, y ha preguntado si algo de esos millones había ido "a parar al bolsillo" del líder de Vox o de algún dirigente de su partido.

Millán ha contestado que ella no tenía que responder "absolutamente nada", pero que el Gobierno tenía "mucho por lo que responder". Según ha afirmado, el Ejecutivo está sentado gracias "al mismo tipo que llevó a Sánchez a La Moncloa" y que hoy está condenado junto a otros corruptos del Partido Socialista.

La portavoz de Vox ha acusado al Gobierno de convertir la estructura gubernamental en "una organización criminal" y ha manifestado que "tan culpable es el que ejecuta como el que mira hacia otro lado". También ha acusado al Ejecutivo de utilizar el Consejo General del Poder Judicial para señalar a los jueces que investigan la corrupción de la familia del presidente del Gobierno.

En su respuesta final, Bolaños ha acusado a Millán de pronunciar "barbaridades" y "delirios" contra el PSOE. "Lávese la boca antes de pronunciar las palabras Partido Socialista Obrero Español", le ha dicho, defendiendo que "todos los grandes avances" en democracia han sido de esa formación