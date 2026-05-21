El PP se reúne con sindicatos, policías y guardias civiles para estudiar su plan contra el crimen organizado

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, se reúnen con sindicatos y asociaciones policiales y de la Guardia Civil para estudiar su plan contra el crimen organizado. - DAVID MUDARRA-PP

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz de Interior del partido, Ana Vázquez, se han reunido este miércoles con quince sindicatos y asociaciones policiales y de la Guardia Civil para estudiar el plan de acción contra el crimen organizado en el que están trabajando los 'populares' y que prometen aprobar si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa.

Según ha trasladado la formación en un comunicado, durante el encuentro ambas dirigentes del PP han alertado sobre lo que consideran un aumento de la criminalidad y un deterioro de la seguridad pública, urgiendo a tomar medidas estructurales y dotar "de todo tipo de medios de investigación, reacción y protección" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS) del Estado.

Desde el partido han trasladado a ambos Cuerpos su compromiso de reforzar "de manera integral" la lucha contra las mafias y proteger a los agentes que combaten cada día al narcotráfico "muchas veces en condiciones inadmisibles y con medios claramente insuficientes". A la vez que han reiterado la necesidad de reforzar el servicio con medios humanos, materiales y jurídicos.

Un plan con acción urgente que ya adelantó hace dos semanas el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, durante una rueda de prensa.

DELITOS CON PENAS MÁS DURAS Y JUZGADOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

En concreto, el plan incluirá la dotación al Servicio Marítimo de medios no letales para neutralizar narcolanchas; el endurecimiento del Código Penal frente al narcotráfico y el crimen organizado; el refuerzo de la protección legal y material de Guardia Civil, Policía Nacional, agentes de aduanas y funcionarios de prisiones; y la declaración del Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad.

Asimismo, el PP plantea que los delitos relacionados con el narcotráfico sean competencia de la Audiencia Nacional, la creación de jurisdicciones especializadas además de la necesidad de declarar a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo, recordando que esta medida "ya ha sido respaldada en la Comisión de Interior del Congreso y ha vuelto a ser bloqueada esta semana por el Gobierno".

La formación ha señalado en el encuentro "la labor parlamentaria que se está haciendo para defender a los agentes frente al abandono del Gobierno" y ha abordado las distintas iniciativas parlamentarias impulsadas para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad, entre ellas las reformas para castigar el petaqueo con penas de prisión de hasta cinco años o las medidas contra la multirreincidencia.

"HAY QUE PROTEGER A QUIENES NOS PROTEGEN"

Esta reunión se produce, según denuncian los 'populares', después de los "preocupantes" datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior, del "repunte" de los tiroteos en Barcelona y su área metropolitana en los últimos días, y de los "graves" incidentes relacionados con el narcotráfico registrados en Almería y Huelva.

Respecto a esto último, el PP ha vuelto a criticar las declaraciones de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, calificando de "accidente laboral" la muerte de los dos guardias civiles en Huelva.

En este sentido, han recordado que, según el último Informe Anual de Seguridad Nacional, actualmente operan más de 600 narcolanchas en el entorno del Estrecho y las mafias "están aumentando su agresividad contra las FFCCS, utilizando incluso armas de guerra y extendiendo sus redes desde el Campo de Gibraltar hacia Huelva y otros puntos del litoral español".

"Feijóo estará con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Frente a un Gobierno que les abandona, el Partido Popular estará siempre del lado de quienes garantizan nuestra seguridad", ha concluido Gamarra, defendiendo que "hay que proteger a quienes nos protegen": "Frente a la pasividad de Interior, el PP defiende una respuesta contundente del Estado contra las mafias."

ASISTENTES A LA REUNIÓN

En concreto, Gamarra y Vázquez han recibido en 'Génova' a JUPOL, al Sindicato Unificado de Policía (SUP), al Sindicato Profesional de Policía (SPP), a la Unión Federal de Policía (UFP) y al Sindicato de Policía Nacional (CEP).

Además de a la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Unión de Guardias Civiles (UGC), JUCIL, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Asociación Cabos, Unión de Oficiales, la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), la Asociación Independiente de Guardias Civiles (AIGC) y la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC).