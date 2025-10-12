Programa completo del 12 de octubre en toda España: horarios, actos y desfiles por provincias

Archivo - Desfile del 12 de Octubre. Día de la Hispanidad- EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 12 de octubre, España celebrará el Día de la Fiesta Nacional con un amplio programa de actos coordinado por el Ministerio de Defensa en todas las comunidades autónomas. La jornada incluirá el tradicional desfile militar en Madrid, presidido por los Reyes Felipe VI y doña Letizia, además de numerosas actividades cívico-militares abiertas al público en distintos puntos del país.

Entre las propuestas organizadas para ese día -- y en fechas próximas-- por las delegaciones y subdelegaciones de Defensa, se incluyen conciertos, juras de bandera para personal civil, izados solemnes, exposiciones y jornadas de puertas abiertas en bases, academias y cuarteles, con el propósito de acercar la labor de Defensa a la ciudadanía y fomentar la cultura de seguridad y defensa.

A continuación, puede consultarse el programa completo de actos previstos, con sus fechas, horarios y localizaciones, según la información publicada por el Ministerio de Defensa.

ANDALUCÍA

CÁDIZ

En San Fernando, se instalará una exposición de material del TEAR en el Acuartelamiento de San Carlos el 12/10/2025

En San Fernando, se celebrará una demostración dinámica de la Unidad Cinológica de la Armada el 12/10/2025.

En Rota, se realizará una Jornada de Puertas Abiertas en la Fragata 'Reina Sofía' el 12/10/2025.

En Rota, habrá una Exposición Estática de Aeronaves el 12/10/2025.

En Rota, se ofrecerá una exposición estática de unidades de la Armada en la Base Naval el 12/10/2025

En Rota, se proyectará un Video en la Escuela de Dotaciones Aeronales el 12/10/2025.

En Rota, se celebrará una jornada divulgativa sobre seguridad marítima en la Base Naval el 12/10/2025

En Rota, se celebrará un Campeonato de Golf Día de la Fiesta Nacional el 12/10/2025.

En Rota, se llevará a cabo una Jornada Puertas Abiertas Base Naval de Rota el 12/10/2025.

MÁLAGA

En Málaga, se celebrará un Concierto del Coro de la Hdad. del Sepulcro con motivo del DFN en la Comandancia Naval, el 11/10/2025 y el 12/10/2025.

En Málaga, se realizará un Izado Solemne de Bandera en la sede de la Subdelegación de Defensa el 12/10/2025.

SEVILLA

En Sevilla, se realizará un Acto de Izado de Bandera el 12/10/2025.

En Sevilla, se llevará a cabo una Jura de Bandera Personal Civil el 12/10/2025.

En Sevilla, la Brigada 'Guzmán el Bueno' realizará una exposición de medios en la Plaza de España el 12/10/2025.

En Sevilla, habrá Jornadas de Puertas Abiertas el 12/10/2025.

En Sevilla, la Unidad Militar de Emergencias ofrecerá una demostración pública de medios de rescate el 13/10/2025.

En Sanlúcar La Mayor, se efectuará un Izado Solemne de Bandera con Asociación 'ARES' de Reservistas Españoles el 13/10/2025.

En Écija, se ofrecerá un Concierto de Otoño el 14/10/2025.

ARAGÓN

En Zaragoza, se realizará un Sobrevuelo sobre la Plaza del Pilar (Ofrenda de Flores) el 12/10/2025.

En Valderrobres, se llevará a cabo un Acto de Arriado de Bandera en la localidad de Valderrobres (Zaragoza) el 13/10/2025.

En Zuera, se llevará a cabo una Jura de Bandera en Zuera el 13/10/2025.

En Lupiñén-Ortilla, se llevará a cabo una Jura de Bandera para Personal Civil el 15/10/2025.

En Zuera, está programado un Concierto de la UMUS de la AGM el 29/10/2025.

CANARIAS

En Las Palmas de Gran Canaria, está programado un Concierto de la Unidad de Música del MACAN el 12/10/2025.

En Tegueste, se realizará un Izado de Bandera el 14/10/2025.

En Tegueste, se llevará a cabo una Exposición de material el 14/10/2025.

En Tegueste, está programado un Concierto de Música el 14/10/2025

CANTABRIA

En Santa Cruz de Bezana, se llevará a cabo una Jura de Bandera de Personal Civil el 12/10/2025.

En Santa Cruz de Bezana, está programada una Conferencia el 12/10/2025.

En Mazcuerras, se realizará una actividad de Cría Caballar de las FAS y Exhibición de Carruajes el 13/10/2025.

En Santillana del Mar, se inaugurará la Exposición 'El valor de servir a España' el 30/10/2025.

COMUNIDAD DE MADRID

En Villaviciosa de Odón, se llevará a cabo una Jura de Bandera Personal Civil el 12/10/2025.

En Madrid, se realizará un Izado de Bandera con una posterior exhibición el 12/10/2025.

COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA

Se ofrecerá un Concierto de Música Militar a cargo de la Unidad de Música del CGTAD, con motivo del Día de la Delegación de Defensa, el 15/10/2025.

Se podrá visitar la Exposición 'Aniversario de la mili. 254 años de su implantación 24 años de su suspensión' en Torrent en fecha por confirmar.

ALICANTE

Está programado un Arriado Solemne de la Comandancia Naval en Alicante, en fecha por determinar.

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA

En Ávila, se llevará a cabo una Jornada de Puertas Abiertas (de 09:00 a 13:00) con motivo del DFN el 13/10/2025.

BURGOS

En Burgos, se celebrará una conferencia sobre cultura de defensa en la Universidad Isabel I el 11/10/2025.

En Burgos, tendrán lugar las XXVIII Jornadas de Derecho, Política y Defensa el 15/10/2025.

LEÓN

En Astorga, se organizará la Visita al Colegio San Lorenzo al CMT Parga el 12/10/2025.

En San Andrés del Rabanedo, se realizará el Acto de Arriado y Retreta Militar el 18/10/2025.

En San Andrés del Rabanedo, se celebrará un Acto de Izado de Bandera el 24/10/2025.

SALAMANCA

En Villamayor de la Armuña, se celebrará un Solemne Izado de Bandera el 12/10/2025.

En Sorihuela, se podrá visitar la Exposición 'Banderas Históricas de España' el 12/10/2025.

En Ciudad Rodrigo, se llevará a cabo una Jura de Bandera de Personal Civil el 12/10/2025.

SEGOVIA

En Segovia, se ofrecerá una Visita Guiada al Archivo General Militar de Segovia el 12/10/2025.

En Segovia, se podrá realizar una Visita a la Colección Museográfica y a la Zona Noble de la Academia de Artillería el 12/10/2025.

VALLADOLID

En Valladolid, se efectuará un Arriado Solemne de Bandera en el Acuartelamiento Juan de Garay el 15/10/2025.

CASTILLA–LA MANCHA

CIUDAD REAL

En Ciudad Real, tendrá lugar el III Congreso Internacional de Ciudadanía y Cultura de Defensa con la conferencia 'ADRENALINA BLANCA' impartida por el Coronel Ayora Hirsch el 22/10/2025.

TOLEDO

En Toledo, se realizará el Relevo de la Guardia Alcázar de Toledo el 12/10/2025.

En Toledo, tendrá lugar el Relevo de la Guardia Conmemoración Día de la Fiesta Nacional. Homenaje a la Bandera el 12/10/2025.

En Talavera de la Reina, se ofrecerá un Concierto DFN el 12/10/2025.

En La Puebla de Montalbán, se celebrará una Jornada de Puertas Abiertas el 12/10/2025.

En Toledo, se organizará una jura de bandera para personal civil en la Academia de Infantería el 13/10/2025.

CATALUÑA

LÉRIDA

En Lérida, está programado el Acto Institucional del 'Día de la SDD Lérida' e Izado de Bandera con ocasión del DFN el 19/10/2025.

TARRAGONA

En Tarragona, se realizará una Exposición de documentos sobre el edificio de la SDD el 14/10/2025.

CEUTA

Se llevará a cabo la Regata y Actos Institucionales, que incluye la 5ª Regata Delegación de Defensa, el 12/10/2025.

Se ofrecerá una Visita Guiada a las instalaciones del Archivo Intemedio Militar de Ceuta en fecha por confirmar.

EXTREMADURA

BADAJOZ

En Badajoz, se llevará a cabo un Izado Solemne de Bandera en la Plaza de Conquistadores con participación de alumnos de centros educativos el 13/10/2025.

GALICIA

A CORUÑA

En Ferrol, se instalará una Exposición Estática de la Unidad de Buceo de Ferrol y el Equipo de Desactivación de Explosivos (EOD) el 12/10/2025.

En Ferrol, el Tren Naval ofrecerá bautismos de mar y demostraciones el 12/10/2025.

En Ferrol, se abrirá al público el Museo Naval con entrada gratuita el 12/10/2025.

En Ferrol, habrá Jornadas de Puertas Abiertas en un buque (MARFER) el 12/10/2025.

LUGO

En Palas de Rei, está programado un Acto el 19/10/2025.

PONTEVEDRA

En Tui/Tuy, se instalará una Exposición Estática de Medios de la Comandancia Naval del Miño el 12/10/2025.

En Vigo, se presentará la Exposición de Cartografía de 'A Raia' sobre la frontera hispano-lusa a lo largo del Río Miño el 13/10/2025.

NAVARRA

En Pamplona/Iruña, se realizará un Acto Militar en Vía Pública (Homenaje a la Bandera, Caídos, Desfile, etc.) el 14/10/2025.

En Pamplona/Iruña, está programado un Concierto de Música Militar el 14/10/2025.

En Pamplona (Pamplona/Iruña), se llevará a cabo un Arriado de Bandera presidido por el COMIL Navarra, con participación en formación de 1 Sección, el 15/10/2025.

PAÍS VASCO

ÁLAVA

En Vitoria-Gasteiz, está programada una Conferencia Cultura de Defensa el 15/10/2025.

En Vitoria-Gasteiz, se realizará un Arriado de Bandera el 16/10/2025.

En Vitoria-Gasteiz, se llevará a cabo un Concierto de Música el 16/10/2025.

En Vitoria-Gasteiz, se realizará la Exposición 'SOLDADOS. DE MOSTAR A LA RUTA LITHIUM' en un rango de fechas del 01/10/2025 al 31/10/2025.

REGIÓN DE MURCIA

En Alcantarilla, se celebrará un Homenaje a la Bandera Nacional y Jura de Bandera de Personal Civil (Ejército del Aire y del Espacio) el 12/10/2025.

En Murcia, se ofrecerá un Concierto de la Unidad Música IGE (Ejército del Aire y del Espacio) el 12/10/2025.

En Murcia, está pendiente de confirmación una Exhibición de la PAPEA en el Estadio Enrique Roca (Ejército del Aire y del Espacio) el 12/10/2025.

En Cartagena, se realizará una Jornada de Puertas Abiertas con motivo del Día de los Museos en fecha por determinar.