El PSOE rechaza la "invasión bélica" de Estados Unidos en Venezuela y apuesta por el diálogo con Delcy Rodríguez

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha tildado de "invasión bélica" el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente chavista Nicolás Maduro y considera que la única salida a esta situación es el diálogo con el nuevo gobierno encabezado por la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntada sobre la relación que debe tener ahora el Gobierno de España con el nuevo Ejecutivo venezolano, la portavoz socialista ha afirmado que deben "apostar por el dialogo", asegurando que hablarán con el régimen chavista y también con los líderes de la oposición.

"Nosotros vamos a defender el derecho internacional, creemos en el diálogo como la única opción y la vía para que se reconstruya la democracia en Venezuela y que pueda haber un país en libertad", ha señalado. Para el PSOE "no puede haber una salida que no sea la del dialogo" y una democracia "pactada entre los venezolanos".

En ese sentido ha reiterado que el Gobierno de España nunca reconoció al de Maduro tras las elecciones del año 2024 y ahora tampoco lo hace con "la invasión que se ha producido en Venezuela".

Además, ante las exigencias de sus socios, de más contundencia ante estos hechos, Mínguez asegura que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mantenido una posición "clara" desde el primer momento en que conocieron "el ataque y la invasión" al país sudamericano, según ha reiterado.

Así ha apuntado que la posición del PSOE pasa por evitar una posible escalada, apostar por la paz y el diálogo y rechazar "cualquier invasión, ya sea bélica, como la que se ha producido en Venezuela", así como respetar la autonomía de los estados soberanos.

En la misma línea ha defendido las cartas suscritas por España, una con el resto de socios europeos y otra con varios países sudamericanos con gobiernos de izquierda insistiendo en su apuesta por la "desescalda" y por afrontar desde el dialogo una situación "tan peligrosa" como la actual.