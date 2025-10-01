El PSOE replica a Podemos que el decreto de embargo de armas a Israel no es "fake" y ofrece retocarlo en la tramitación

1014048.1.260.149.20251001141408 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha replicado este martes a Podemos que el decreto ley para el embargo de armas a Israel no es "fake", ha pedido a todos los que estén a favor de la medida que apoyen su convalidación en el Congreso y ha añadido que si el Gobierno se le ha escapado algún punto se podrá negociar su modificación si se tramita como proyecto de ley.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces que ha acordado fijar para el próximo martes el debate de convalidación de una norma que está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero requiere el aval del Congreso para continuar vigente.

Por lo pronto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al Gobierno que rehaga el decreto ley si quiere el apoyo de los cuatro diputados morados y no ha aclarado si el martes votarán en contra o se abstendrán.

Patxi López ha rechazado que se trate de un decreto "fake" porque prohíbe exportaciones e importaciones tanto de material de defensa como de doble uso, deniega el tránsito para los combustibles de posible uso militar, prohíbe importar productos originarios de asentamientos ilegales, la comercialización de estos productos o servicios e incluso la publicidad de los mismos.

"¿Dónde está lo fake? Yo espero que todos aquellos que están a favor del embargo, voten a favor de este decreto", ha dicho, antes de admitir que "si hay alguna cuestión" que se haya podido escapar al Gobierno "siempre se puede negociar cuando se tramita como proyecto de ley".

Pero Belarra ha dejado claro que a Podemos ya no le vale con que, si se convalida, se tramite como proyecto de ley, porque lo habitual esta legislatura en el Congreso es que luego esas normas no avancen por la continua prórroga del plazo para presentar enmiendas. "Acaban durmiendo el sueño de los justos", sostiene la exministra.