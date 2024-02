Puente insiste en la "responsabilidad política" de Ábalos y defiende que "un buen socialista" no se va al Mixto

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido que la decisión del exministro José Luis Ábalos de pasarse al Grupo Mixto e el Congreso de los Diputados no es "coherente" con su trayectoria y ha insistido en que tiene una "responsabilidad política" por haber elegido a Koldo García como su asesor y no haberle vigilado.

"Un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis lo es, no puede irse al Grupo Mixto, tiene que tomar una decisión que esté a la altura de su trayectoria como político y esta desde luego no lo está", ha sostenido Puente en rueda de prensa en su Ministerio.

Puente ha asegurado que tiene "el más alto concepto tanto como persona como político" respecto a Ábalos y le ha puesto el ejemplo de Josep Borrell, quien renunció a ser candidato a la Presidencia del Gobierno tras haber ganado unas primarias después de que se supiera que dos personas de su equipo en Cataluña habían cometido actos ilícitos.

EL EJEMPLO DE BORRELL

Borrell "no hizo nada que tuviera ninguna relación pero sintió que la confianza que había depositado en esas personas había sido defraduada por esos actos de relevancia penal y se marchó", ha recordado. "Nadie le vio como un corrupto", al contrario, "esa decisión le engrandeció".

"Ese es el ejemplo que tenemos que mirar", ha insistido, subrayando que lo que se pide a Ábalos es que "asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que desde luego no ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista y ha causado un gravísimo daño a nuestras siglas".

