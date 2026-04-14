La Reina se interesa por las problemáticas de los refugiados en su encuentro con ACNUR y varios de ellos

La Reina Letizia recibe en el Palacio de La Zarzuela a una representación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con motivo del 75º aniversario de la organización, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha recibido en audiencia este martes en el Palacio de la Zarzuela a una delegación de ACNUR España, con motivo del 75 aniversario de esta agencia de la ONU, en la que también han participado varios refugiados con los que ha podido abordar las problemáticas a las que se enfrentan.

El encuentro, ha explicado la portavoz de ACNUR, Paula Barrachina, ha servido para "poner en valor" el trabajo que realiza esta agencia en España y también para que la Reina pudiera conocer de primera mano los testimonios de algunos refugiados.

"Ha sido un gran honor tener esa posibilidad de acompañar a las personas refugiadas hoy al Palacio de la Zarzuela, poder darles ese espacio", ha reconocido la portavoz, agradeciendo a doña Letizia "por el tiempo, por el cariño tan inmenso que nos ha dedicado a todos, por el interés y por ayudar a dar visibilidad a la situación de personas que huyen del conflicto, de la persecución y de la guerra en todo el mundo y que España acoge con tanta solidaridad".

Según ha relatado Alejandro Casanova, solicitante de asilo colombiano, director de orquesta y fundador del proyecto Música Sin Fronteras que utiliza la música como herramienta de integración para refugiados en España, "el encuentro ha sido muy humano y muy cercano".

"Estuvo muy interesada en los testimonios", ha comentado, subrayando que han tenido la oportunidad de "visibilizar muchas de las problemáticas que las personas refugiadas o solicitantes de asilo" enfrentan en todo el mundo.

"Es una experiencia única que voy a recordar por siempre", ha señalado a su vez Raúl Antonio Gamero, refugiado de El Salvador y profesor de desarrollo de web en el proyecto Refugees Code de Madrid for Refugees que financia ACNUR con el que se trata de contribuir a la inserción laboral y el aprendizaje de personas refugiadas. Gamero ha agradecido que la Reina haya tenido tiempo para "escuchar las necesidades y las opiniones" de los refugiados.

REGALO DE UNO DE LOS REFUGIADOS

Por su parte, Mohamed Gure, un somalí que huyó de su país en 2023 debido a la persecución del grupo terrorista Al Shabaab por enseñar informática e inglés a jóvenes, ha aprovechado para entregar a la Reina un regalo.

En concreto, ha explicado, se trata de un cuadro que él mismo ha pintado en el que mediante tres colores representa los estados de su vida y que doña Letizia le ha asegurado que colgará en algún lugar visible para poder reflexionar sobre su historia. "No pensaba que le iba a gustar pero estoy muy contento", ha reconocido.

Desde Zarzuela han indicado que esta audiencia a una delegación de ACNUR, que ha estado encabezada por la representante en funciones en España, Carolina Mateos, "se enmarca en las líneas de trabajo de la Reina con las personas en situación de vulnerabilidad y de su apoyo a la cooperación tanto dentro como fuera de nuestro país", además de reconocer la labor que realiza esta agencia de la ONU en España.