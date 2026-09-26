La Reina Sofía inaugura un simposio en Nueva Orleans (EEUU) y recibe un reconocimiento por su labor filantrópica

La Reina Sofía recibe las llaves de la ciudad de Nueva Orleans de manos de su alcaldesa, Helena Moreno.
La Reina Sofía recibe las llaves de la ciudad de Nueva Orleans de manos de su alcaldesa, Helena Moreno. - CASA DE S.M. EL REY
Europa Press Nacional
Publicado: sábado, 26 septiembre 2026 12:55
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MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha presidido, en la Catedral de San Luis de Nueva Orleans (Estados Unidos), la inauguración del III Simposio 'America&Spain250': 'Spain and the American Revolution along the Mississippi River', ha visitado la exposición 'Gálvez y Luisiana en la revolución americana' y ha recibido un reconocimiento por su labor filantrópica y las llaves de la ciudad, según ha anunciado la Casa Real este sábado.

Doña Sofía ha asistido a las actividades que se celebran con ocasión de dicho simposio, organizado por el Queen Sofía Spanish Institute y la Historic New Orleans Collection, en colaboración con la Fundación Reina Sofía y la Fundación Ramón Areces, y que cuenta con conferencias, mesas redondas y otros eventos que exploran las contribuciones de España a la Revolución Americana.

Tras inaugurar el III Simposio 'America&Spain250': 'Spain and the American Revolution along the Mississippi River', recorrió la muestra 'Gálvez y Luisiana en la Revolución Americana' en el Museo del Cabildo, antigua sede del Gobierno de España en Luisiana.

Allí recibió por parte del Estado una 'Proclamación' --documento en el que reconocen su labor filantrópica y le dan la bienvenida en nombre de los habitantes de Luisiana-- y vio los uniformes de Bernardo de Gálvez y una bandera que la Embajada de España en Estados Unidos ha donado al museo.

Además, tuvo un encuentro con la familia Henderson (Jane, Cynthia y Michael Henderson), descendientes de la esclava Agnes Deváux, que obtuvo la libertad después de que Bernardo de Gálvez, como gobernador de Luisiana, firmara el documento de manumusión a finales del Siglo XVIII.

La jornada comenzó con la inauguración de la placa restaurada de la calle San Pedro --que rememora la época en la que Nueva Orleans fue capital de la provincia española de Luisiana-- y cuya restauración está siendo realizada por una empresa española.

Al acto asistieron autoridades como la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, quien hizo entrega de las llaves de la ciudad a la Reina Sofía, indica la Casa Real.

Este sábado, Doña Sofía asistirá en el Williams Research Center a las ponencias del III Simposio 'America&Spain250', mientras que este domingo realizará una ofrenda floral ante la estatua de Bernardo de Gálvez y se reunirá con descendientes de españoles ("isleños") en Luisiana.

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