La Reina Sofía inaugura un simposio en Nueva Orleans (EEUU) y recibe un reconocimiento por su labor filantrópica

La Reina Sofía recibe las llaves de la ciudad de Nueva Orleans de manos de su alcaldesa, Helena Moreno. - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha presidido, en la Catedral de San Luis de Nueva Orleans (Estados Unidos), la inauguración del III Simposio 'America&Spain250': 'Spain and the American Revolution along the Mississippi River', ha visitado la exposición 'Gálvez y Luisiana en la revolución americana' y ha recibido un reconocimiento por su labor filantrópica y las llaves de la ciudad, según ha anunciado la Casa Real este sábado.

Doña Sofía ha asistido a las actividades que se celebran con ocasión de dicho simposio, organizado por el Queen Sofía Spanish Institute y la Historic New Orleans Collection, en colaboración con la Fundación Reina Sofía y la Fundación Ramón Areces, y que cuenta con conferencias, mesas redondas y otros eventos que exploran las contribuciones de España a la Revolución Americana.

Tras inaugurar el III Simposio 'America&Spain250': 'Spain and the American Revolution along the Mississippi River', recorrió la muestra 'Gálvez y Luisiana en la Revolución Americana' en el Museo del Cabildo, antigua sede del Gobierno de España en Luisiana.

Allí recibió por parte del Estado una 'Proclamación' --documento en el que reconocen su labor filantrópica y le dan la bienvenida en nombre de los habitantes de Luisiana-- y vio los uniformes de Bernardo de Gálvez y una bandera que la Embajada de España en Estados Unidos ha donado al museo.

Además, tuvo un encuentro con la familia Henderson (Jane, Cynthia y Michael Henderson), descendientes de la esclava Agnes Deváux, que obtuvo la libertad después de que Bernardo de Gálvez, como gobernador de Luisiana, firmara el documento de manumusión a finales del Siglo XVIII.

La jornada comenzó con la inauguración de la placa restaurada de la calle San Pedro --que rememora la época en la que Nueva Orleans fue capital de la provincia española de Luisiana-- y cuya restauración está siendo realizada por una empresa española.

Al acto asistieron autoridades como la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, quien hizo entrega de las llaves de la ciudad a la Reina Sofía, indica la Casa Real.

Este sábado, Doña Sofía asistirá en el Williams Research Center a las ponencias del III Simposio 'America&Spain250', mientras que este domingo realizará una ofrenda floral ante la estatua de Bernardo de Gálvez y se reunirá con descendientes de españoles ("isleños") en Luisiana.