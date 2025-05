Una responsable de los Tedax de Mossos defiende la investigación del 17-A: "Hubo colaboración normal, nada extraño"

El portavoz de la mezquita de Ripoll asegura en el Congreso que desconocían los antecedentes de Es Satty, aunque ahora ya sí se piden

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La agente del Tedax de los Mossos d'Esquadra responsable de la inspección de la explosión en la casa de Alcanar que usó la célula terrorista de los atentados en Cataluña del 17 de agosto de 2017 ha defendido la investigación policial y judicial, destacando que "hubo una colaboración normal" con Policía Nacional, Guardia Civil o CNI.

"Mi jefe de área tenía muy buena relación con Policía y Guardia Civil. Entre los tedax no se ocultaba ninguna información. Hay una relación de trabajo continuo y nada raro. Hubo una colaboración normal, no hubo nada extraño", ha apuntado esta agente de los Mossos en la comisión de investigación del 17-A en el Congreso de los Diputados.

Junts y ERC se han centrado en preguntar sobre la posible interferencia del CNI o del Ministerio del Interior, algo que ha negado esta agente de los Tedax que investigó el acopio del explosivo conocido como 'madre de Satán' en unas cantidades, ha subrayado, "nunca" antes detectadas en ninguna otra investigación policial en Europa.

"Hubiera tirado cualquier edificio", ha especificado la agente Tedax al ser preguntada qué hubiera pasado si toda esa cantidad de 'madre de Satán' se hubiera usado en el estadio Camp Nou o la Sagrada Familia, como barajaron los terroristas antes de atentar con furgonetas en Las Ramblas y Cambrils, debido a la explosión accidental en Alcanar.

DESCARTA QUE SE LANZARA UNA GRANADA

Dicho esto, la compareciente ha subrayado que la investigación tras la explosión en Alcanar la asumió íntegramente los Mossos --por lo que sigue custodiando todas las pruebas recabadas--, aunque eso no hubiera impedido ofrecer información a Policía o Guardia Civil si se hubieran sumado a la inspección física en la vivienda donde se concentraba el explosivo.

Junts ha preguntado sobre la posibilidad de que alguien desde fuera de la casa de Alcanar lanzara una granada para provocar la explosión. "No, y esto me lo preguntaron también en el juicio y es interesante poderlo aclarar. No, desde mi punto de vista y con mi experiencia profesional", ha contestado la agente de Mossos.

"Teorías, hipótesis, puede haber 10.000; pero habría encontrado algo y no se encontró nada. No hay ningún elemento, ninguna información, ninguna evidencia que pueda defender que ha sido una iniciación distinta a la accidental", ha añadido la experta en explosivos de la policía catalana al explicar la cronología por la que se pasó de barajar inicialmente la explosión de gas para pasar luego a contemplar que fuera un laboratorio de drogas y, finalmente, explosivo de uso terrorista.

PORTAVOZ MEZQUITA DE RIPOLL

El portavoz de la mezquita de Ripoll, Hamid Barbach Bettach, también ha explicado en la comisión de investigación del 17-A en el Congreso que desconocían los antecedentes por narcotráfico del imán Abdelbaki Es Satty, el considerado cerebro de la célula yihadista, aunque ahora ya sí se piden "papeles" y se envían a la Policía.

"Si hubiéramos sabido que el imán tiene antecedentes penales, no habríamos hecho el contrato con él", ha comentado. "A partir del atentado, siempre pasamos los papeles a los Mossos y a la Policía Nacional para que ellos investiguen a la persona. Nosotros no tenemos acceso para entrar a fichar gente y mirarlo a ver qué tipo de personas hay", ha concretado.

El portavoz de la mezquita de Ripoll ha apuntado que desconocía las indagaciones sobre Es Satty de CNI o de otros cuerpos policiales, porque no era su trabajo. A preguntas de Junts, además, ha cifrado en unos 400 euros mensuales el suelo que le pagaban como imán, aunque puntualizando que él "no lo seguía fuera de la mezquita" y, por tanto, no podía saber "qué tenía en la cabeza".