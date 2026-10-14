Los Reyes conocen el colegio público Pintor Eduardo Morillas de Melilla

Los Reyes Felipe VI y Letizia durante una visita al Colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Eduardo Morillas, a 14 de octubre de 2026, en Melilla (España). Los Reyes realizan la que es su primera visita oficial a Melilla y donde han recibido una a - Mohamed Belkasen - Europa Press

MELILLA 14 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Alicia Vela) -

Felipe VI y Letizia han visitado este miércoles el colegio público Pintor Eduardo Morillas, ubicado en un barrio residencial densamente poblado de Melilla, para conocer el estado de la educación y del alumnado en la ciudad autónoma.

Los monarcas han sido recibidos por cientos de melillenses a su llegada al centro educativo, con cánticos de "Yo soy español, español, español", 'vivas' a sus majestades y ondeando la enseña nacional. En su paseo hacia la entrada del colegio, que se ha extendido alrededor de una hora, la reina ha cogido a un bebé y ha hecho carantoñas a otro.

El centro cuenta con más de 900 alumnos, con 79 docentes, doce grupos de educación infantil y 27 de primaria. Es bilingüe desde hace 25 años y destaca por un alumnado que refleja la multiculturalidad de la sociedad melillense.

Sus majestades han visto de primera mano aulas de infantil y primaria y también un aula que desarrolla un innovador proyecto para la atención de alumnos con trastorno del espectro autista.