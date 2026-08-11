Robles comparecerá el 18 de agosto en el Senado por la crisis de Ceuta, a instancias del PP

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la comparecencia ante la Comisión de Defensa, en el Senado, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá finalmente el próximo martes 18 de agosto en el Senado para dar cuenta de las labores de su departamento en la crisis migratoria de Ceuta, pese a que estaba previsto que acudiera este mismo jueves.

Los 'populares' también han acusado a los titulares de Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, de "rebeldía democrática" por no querer acudir a la Cámara Alta para hablar de Ceuta.

Así lo ha avanzado el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, después de la polémica generada en los últimos días a raíz de las solicitudes de comparecencia de diversos ministros para hablar de la crisis de Ceuta.

AL CONGRESO IRÁ A FINAL DE MES

Los 'populares' habían citado inicialmente a Marlaska este miércoles 12 de agosto, a Robles el jueves 13 de agosto, mientras que querían que Albares acudiera el próximo lunes 17 de agosto. Sin embargo, el Gobierno se negó a que comparecieran en estas fechas alegando que ya se comprometieron a hacerlo a finales de agosto en el Congreso.

Ante esta situación, el presidente del Senado, Pedro Rollán, se quejó por carta al Gobierno y decidió mantener la convocatoria oficial de las comparecencias pese a la negativa de los ministros a acudir

Y este martes, el PP ha anunciado que Robles finalmente comparecerá en el Senado la próxima semana, aunque no en la fecha que querían los 'populares'. "Tal y como exigió el PP tendrá que ofrecer los detalles de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas en el marco de la crisis ocasionada por la avalancha de 72.000 inmigrantes en la frontera ceutí", ha defendido el PP.

Según los 'populares', Robles mandó un escrito al presidente del Senado "mostrando su voluntad" de asistir a la Comisión de Defensa, aunque el PP ha añadido que "es su obligación porque el Gobierno no puede elegir ante quién rinde cuentas, ni comparecer a la carta".

En cuanto a las comparecencias de los otros dos ministros, el PP ha señalado que seguirá trabajando para que "salgan de su rebeldía democrática, dejen de menospreciar al Senado y cumplan con su responsabilidad, compareciendo en las Comisiones convocadas de forma extraordinaria ante una situación de emergencia nacional".