Rufián aconseja a Sánchez "cabeza fría" porque "no tienen nada a su izquierda para poder sumar" si hay elecciones

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe con "cabeza fría" y tenga en cuenta que "no tienen nada a su izquierda para poder sumar" si disuelve las Cortes para adelantar las elecciones generales.

Así lo ha dicho a su llegada al Pleno de la Cámara al ser preguntado si habría que convocar elecciones generales si los votos de PP, Vox, UPN y Junts tumban este viernes el decreto ley que incluye, entre otras medidas, la prohibición de los desahucios hasta 2030.

"Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia o emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar", ha dicho Rufián, tras cargar contra Junts, incidiendo en que con su 'no' a los dos decretos que se van a someter a convalidación van a "pagar deudas".