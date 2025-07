Rufián dice que se está viendo que Montoro "era un capo", pero avisa al PSOE de que el "y tu más" no sirve

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que la investigación judicial sobre Equipo Económico está dejando claro que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, era un "capo" y ha vuelto a avisar al PSOE de que, con la corrupción, el "y tu más" no sirve a la izquierda.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara, Rufián han dicho estar sorprendido por el hecho de que quien fuera ministro de José María Aznar primero y Mariano Rajoy, después, es que "casi es más odiado por los suyos que por la izquierda".

Y ha insistido en que a la derecha de PP, Vox y Junts "le penaliza cero la corrupción" por lo que, según su pronóstico, aunque el 'caso Montoro' siga creciendo no perjudicará electoralmente a los de Alberto Núñez Feijóo.

"Cuando digo que la izquierda no puede robar, no significa que la izquierda no robe. Significa que las reglas son diferentes para la izquierda. Se penaliza muchísimo más la gente izquierda cuando sus representantes roban, se quedan en casa, mientras que la gente de la derecha ficha y va a votar siempre", ha insistido.