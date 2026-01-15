Rufián ve contradictorio enviar tropas a Ucrania y no a Groenlandia, y pide más diplomacia

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ofrece declaraciones a los medios - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ve sorprendente que se esté planteando el envío de tropas españolas a Ucrania, que no forma parte de la OTAN, y en cambio no se hable de ir a Groenlandia, que, como parte de Dinamarca, es un socio europeo miembro de la Alianza.

"Me sorprende, es una contradicción", ha comentado en los pasillos del Congreso. Eso sí, no se ha pronunciado sobre si ERC apoyaría enviar tropas a uno u otro sitio y ha pedido más "diplomacia".

El presidente Pedro Sánchez tiene previsto iniciar la próxima semana sus reuniones con los grupos parlamentarios, salvo Vox, para informar de las negociaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania y explorar la posibilidad de que, cuando se logre un acuerdo de paz, se envíen tropas españolas en una misión internacional para asegurar la situación. Respecto a Groenlandia, cuya integridad está amenazada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el Gobierno se ha limitado a decir que no lo descarta.