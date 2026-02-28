Sánchez asegura que España "no apoya al régimen de Irán" pero que "la violencia no se puede responder con más violencia"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en los Goya. - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado durante su paso por la alfombra roja de los Premios Goya que España "no apoya al régimen de Irán" pero que la "violencia no se puede responder con más violencia" y ha pedido encontrar "por vías pacíficas una solución diplomática".

"La violencia no se puede responder con más violencia porque va a superponer mucho más dolor y más represión a los ciudadanos y ciudadanas de Irán", ha asegurado Sánchez en la 40 gala de los Premios Goya que se celebra este sábado en Barcelona.

En declaraciones a RTVE, Sánchez ha criticado el "ataque unilateral" a Irán. "Desgraciadamente, la violencia va a traer más violencia", ha lamentado el presidente, quien ha insistido en que el Gobierno de España "no apoya al régimen de Irán que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes".

Sánchez ha subrayado que la violencia supone "mucho más dolor y más represión a los ciudadanos y ciudadanas de Irán". Además, ha advertido de que también acarrea "muchísimo más dolor e inestabilidad a una zona que ya de por sí, después de años de guerra en Gaza, acumula muchos días y mucho sufrimiento por parte de la población".

Por ello, el presidente del Gobierno ha defendido que España tiene "una posición consistente" que pasa por "el respeto al derecho internacional", al tiempo que ha realizado "un llamamiento a la desescalada" y "a encontrar por vías pacíficas una solución diplomática a esta crisis", ha concluido Sánchez.