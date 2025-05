Sánchez carga contra Feijóo por el "no" del PP en el Congreso al decreto antiaranceles: "Me parece un tremendo error"

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado duramente contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el voto en contra al decreto antiaranceles que ha anunciado el PP en el debate de convalidación que se celebrará este jueves en el Pleno del Congreso. Además, ha reprochado a ese partido que haya puesto como "requisito" la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares y ha preguntado "qué tiene que ver la velocidad con el tocino".

"El PP perfectamente podría votar abstención y facilitar la convalidación del real decreto ley. Y no lo hace, va a votar en contra. A mi juicio me parece, ya no digo desde el punto de vista de compromiso de país, sino también desde el punto de vista político, un tremendo error", ha declarado Sánchez en su comparecencia en el Pleno del Congreso para informar sobre el apagón del pasado 28 de abril y el aumento del gasto en Defensa.

Tras acusar al PP de votar "sistemáticamente que 'no' a todas aquellas cosas que benefician hasta incluso a los propios electores" de ese partido, Sánchez ha criticado que uno de los argumentos para rechazar ese decreto sea que el Gobierno tiene que "prolongar la vida de las centrales nucleares" y "bajar los impuestos energéticos a los propietarios de esas centrales nucleares".

"Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino?", se ha preguntado, para añadir que el PP está "por supuesto en su derecho" de "defender los intereses sectoriales de personas ultrarricas con nombre y apellidos concretos". Eso sí, ha dicho que si el PP "elige la opción de convertirse en portavoz de las grandes energéticas", debería hacerlo "desde la sala de prensa de una de esas empresas".

Sánchez ha preguntado Feijóo cómo va a explicar a los sectores afectados que el PP votará en contra de "avales para facilitar la liquidez" o de "ayudas para reorientar capacidades productivas" ante los aranceles que plantea la administración americana de Donald Trump. "Creo que España no necesita políticos al servicio de los poderosos. España necesita políticos valientes que defiendan el interés general de la gente", le ha espetado.

TAMBIÉN AFEA SU VOTO EN CONTRA A VOX, "EL PARTIDO DEL CAMPO"

Poco después el jefe del Ejecutivo ha cargado también contra Vox por su voto en contra a ese decreto antiaranceles y ha dicho al líder de esa formación, Santiago Abascal, que "va de patriota" pero "en realidad trabaja para los enemigos de España y de Europa".

"Creo que es relevante, dado que ustedes dicen que son el partido del campo, de la España rural, que las personas que efectivamente están en el tajo, trabajando en el campo, sepan que ustedes mañana van a votar en contra de un paquete de ayudas de 14.100 millones de euros diseñado para ayudar a nuestros agricultores a lidiar con la guerra arancelaria", ha afirmado Sánchez.