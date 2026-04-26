Sánchez condena el ataque a Trump: "La violencia nunca es el camino"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). S - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo el ataque que ha sufrido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton en el que ha sido detenido el presunto tirador, un profesor californiano de 31 años.

"Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente Donald Trump. La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", ha señalado Sánchez en un mensaje publicado en su perfil de X.

Trump y su mujer Melania Trump han sido evacuados de la cena de corresponsales a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense, que se ha saldado con un agente herido, aunque su vida de momento no corre peligro.

Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos, en comentarios a Fox News, han precisado que se trata de Cole Allen, profesor, con domicilio en la ciudad de Torrance y al que se le imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.

Allen, según las primeras investigaciones, apareció armado en uno de los controles de seguridad del Hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento, e intentó atravesar corriendo el vestíbulo mientras disparaba con un arma todavía no identificada antes de acabar reducido por los agentes del Servicio Secreto. Horas más tarde, el propio Trump ha compartido imágenes a través de sus redes sociales donde se pueden apreciar al sospechoso bajo custodia poco después de ser neutralizado.

Los disparos se escucharon en la sala de eventos del Hilton, lo que provocó reacción inmediata por parte de la organización del evento y del personal de seguridad del presidente, la primera dama y el resto de miembros del gabinete presentes en el acto. Acto seguido, se ha solicitado a los asistentes que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida.

Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.