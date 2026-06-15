Sánchez confía en que el acuerdo de paz entre Irán y EEUU acabe con una guerra que considera un "sinsentido"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confiado hoy en que el acuerdo de paz en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, anunciado este lunes por el presidente norteamericano Donald Trump, "marque una nueva etapa en Oriente Medio" y acabe con una guerra que considera un "sinsentido".

El líder socialista ha lamentado en una publicación en la red social 'X', recogida por Europa Press, los "más de 7.400 muertos, la mayoría civiles", los "cientos de hogares, colegios y hospitales destruidos" y el "incremento generalizado de los precios y miles de millones de euros en pérdidas también Europa" que ha causado el conflicto en Irán.

"Confiamos en que el acuerdo de paz anunciado hoy sirva para poner fin a este sinsentido, que sea respetado por todas las partes, y que marque así el inicio de una nueva etapa en Oriente Medio", ha dicho Sánchez sobre sus esperanzas en que dicho pacto cierre el presente ciclo bélico.

Dicho esto, ha culminado su mensaje con un llamamiento al "diálogo y la diplomacia". "Celebremos. Pero no olvidemos. Y aprendamos de una vez por todas que la guerra es un fracaso. El diálogo y la diplomacia son el único camino", ha deslizado el inquilino de La Moncloa.