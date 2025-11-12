Sánchez critica que el rey emérito haga "loas" a Franco en sus memorias: "Es especialmente doloroso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que le resultan "especialmente dolorosas" las "loas" del rey emérito Juan Carlos I en sus memorias a Francisco Franco, sobre todo cuando aún hay familiares que están buscan en "cunetas" los restos de víctimas del franquismo.

Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo durante su comparecencia en el Congreso en el turno de réplica a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que le ha reclamado la convocatoria de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía.

Precisamente Belarra ha calificado a Juan Carlos de "delincuente" y que una consulta sobre la monarquía y la república en la Jefatura del Estado era pertinente, dado que "ya está bien" de leer en sus memorias elogios al franquismo. "La democracia no la trajo ningún rey sino la gente de la calle", exclamó la diputada 'morada'.

Sánchez ha hecho referencia al escrito del emérito para decir que le resulta "particularmente doloroso" "escuchar al emérito hacer y dar loas al dictador Franco", insistiendo en que hay aún víctimas de la dictadura por localizar en el país.