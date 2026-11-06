Sánchez defiende el ejemplo de la dimisión de Puente frente a un PP que no asume responsabilidades en tragedias

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa en el acto 'La fuerza de la gente', a 6 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa en el acto 'La fuerza de la gente', a 6 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press
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Actualizado: viernes, 6 noviembre 2026 20:58
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MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ha defendido la ejemplaridad de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda frente a un PP que, dice, no asume responsabilidades cuando le ha tocado gestionar tragedias.

En un mitin de precampaña en Valencia --el primero de los socialistas después del choque entre dos trenes de alta velocidad que causó 69 fallecidos la semana pasada-- ha elogiado a Puente como "un buen político" y ha rechazado los señalamientos de la oposición.

Así, ha lamentado que PP y Vox criticaran primero que Puente no dimitía y cuando lo hizo "también le han criticado" y considera que lo hacen porque los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal no asumen responsabilidades cuando hay una crisis y están en el Gobierno.

"Porque el ejemplo de humildad y de ejemplaridad que ha ejercido Oscar Puente, ellos jamás lo practican ante ninguna crisis y ninguna tragedia que hayan podido gestionar al frente del Gobierno", ha indicado.

Ante unas 5.000 militantes y simpatizantes socialistas, entre los que han accedido al polideportivo municipal de El Cabanyal de Valencia y los que han tenido que quedarse fuera, el jefe del Ejecutivo ha dicho que la lección que extrae de la tragedia ferroviaria de Urda es "que los servicios públicos importan".

Y en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha advertido, se va a decidir entre la defensa de lo público que, asegura, hacen los socialistas y a los "recortes y la motosierra" que promueven PP y Vox. "O reforzar lo público o recortar lo público".

(Seguirá ampliación)

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