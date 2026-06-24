Sánchez desdeña la dimisión que le plantea Junts: Déjense de "vericuetos" y apoyen una moción con PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desdeñado la propuesta que minutos antes le ha realizado Junts para que se aparte y deje paso a otro candidato y ha pedido a los independentistas que se dejen de "vericuetos" y, si quieren, preste sus votos para una moción de censura con el PP y Vox.

En su réplica a Junts, Sánchez ha cuestionado que los de Carles Puigdemont le propongan seguir el ejemplo del ya exprimer ministro británico Keir Starmer cuando es el quinto que hay desde el Brexit. "Si España hoy cuenta con los indicadores económicos también es por la estabilidad que ha traído este Gobierno", ha presumido.

Dicho esto, el presidente ha puesto en valor que el PP ya reconozca a Junts como un "actor político" para armar una mayoría para una moción de censura. "Es uno de los grandes avances de esta legislatura y da razón a la política de normalización" en Cataluña, ha comentado.

Por eso, antes de andarse con "vericuetos" planteando propuestas de cara a la galería, apoye con sus votos una hipotética moción de censura con el PP y Vox. "Si quieren una moción, háganlo, pero no se busquen subterfugios y plantean una alternativa con PP y Vox", ha insistido.

Y no ha querido terminar sin afear a la portavoz de Junts que vaya dando lecciones a ERC de cómo ha de negociarse con el Gobierno porque, según ha remarcado, los escaños de su partido son tan importantes como los de otros.