Sánchez lamenta la muerte del conductor de una quitanieves en Villarejo del Valle (Ávila)

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento del conductor de una quitanieves en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle (Ávila) ocurrido en la tarde de este sábado.

"Todo mi cariño para la familia, amigos y compañeros del operario del servicio de conservación de carreteras que ha fallecido en el Puerto del Pico, en Ávila", ha afirmado en un mensaje publicado en la red social X.

El varón conducía una máquina quitanieves perteneciente a la Red de Carreteras del Estado. El accidente ha tenido lugar por una salida de vía del vehículo, que ha caído unos 20 metros por una ladera a la altura del punto kilométrico 56 de la N-502, en el Puerto el Pico, en Villarejo del Valle, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

En la publicación, el presidente también ha expresado su "reconocimiento" a los trabajadores desplegados "para garantizar nuestra seguridad y facilitar los desplazamientos en la red de carreteras".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha pedido "mucha precaución" y ha instado a la ciudadanía a "seguir las indicaciones de los servicios de emergencia" ante las condiciones meteorológicas adversas. "Sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia", ha insistido.