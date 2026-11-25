Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de firma de la ‘Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario’, en la Moncloa, a 19 de octubre de 2026 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá a la cumbre de líderes europeos que se celebra esta semana en Bruselas al coincidir con los últimos días de la campaña electoral para el 29N y delegará su representación en el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, convocados por el presidente del Consejo, António Costa, tienen previsto debatir sobre el presupuesto europeo plurianual, un asunto en el que Sánchez viene pidiendo más ambición para lograr unas cuentas europeas más expansivas.

A pesar de la trascendencia del debate, el jefe del Ejecutivo no acudirá y dejará en manos de Macron la defensa de sus posiciones, según confirman a Europa Press fuentes de Moncloa.

El jueves 26 de noviembre, día de inicio de la cumbre, Sánchez participará en el debate electoral a cuatro, junto al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP) y los candidatos de Vox, Santiago Abascal y Frente Amplio, Ada Colau.

Al día siguiente, en el cierre de campaña, estará primero en Plasencia (Cáceres) y por último en el último mitin antes de las elecciones generales del domingo, en la Caja Mágica de Madrid.