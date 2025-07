Sánchez pide a Junts que piense en logros como la amnistía y ve un "amplio margen" para seguir alcanzando acuerdos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a Junts que piense en los logros conseguidos para Cataluña en lo que va de legislatura, en especial la Ley de Amnistía, y se ha mostrado convencido de que existe un "amplio margen" para seguir sellando acuerdos con los de Carles Puigdemont según lo marcado en el pacto de investidura.

Así lo ha dicho en su última intervención de el debate monográfico sobre corrupción que ha tenido lugar en el Congreso poco después de que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le dijera que si no es capaz de "cumplir con Cataluña" y no "entiende el pacto de Bruselas" que firmaron en 2023, su acuerdo se puede "dejar correr", dando a entender que no tendrían inconveniente en poner fin a la legislatura.

Sánchez ha aprovechado su último turno para agradecer a Junts que apoyara su investidura y ha dicho ser consciente de que aquel apoyo que le permitió llegar a Moncloa no fue ni "será" un "cheque en blanco" y de que esta formación seguirá negociando iniciativa a iniciativa.

Pero ha sacado pecho por lo logrado hasta el momento. "Creo honestamente que los resultados están avalando ese esfuerzo de diálogo que tenemos entre las distintas formaciones", ha dicho, dejando constancia de que para él la relación con Junts no supone un "quebradero de cabeza", sino que responde a la "democracia parlamentaria".

ASUMIR LA PLURALIDAD SIN DRAMAS

"Es entender, por tanto, y asumir la pluralidad de esta Cámara tal y como es, sin dramas ni catastrofismo y desde la normalidad para pactar y para acordar", ha remarcado, rechazando la "sensación de parálisis" que, a su juicio, "quieren transmitir algunos" en este ecuador de la legislatura.

Sánchez ha citado "avances importantísimos" en el autogobierno y en la prosperidad de Cataluña y ha mencionado la Ley de Amnistía que, ha insistido, "no es el final de nada" sino el inicio de un camino que espera que "beneficie al conjunto de catalanes y catalanas" y "que permitirá dar una solución al conflicto político que viene de largo".

El presidente ha insistido en que este y otros avances "no merecen sepultados por quienes viven de la bronca" en el Congreso, y ha recordado a Junts que son "los mismos que pretenden es dinamitar la convivencia y desandar el camino hecho en estos años tan difíciles en Cataluña".

PERSPECTIVA AMPLIA

"Por eso les pido que tengamos una perspectiva amplia, que sigamos mirando al futuro y pensemos en los acuerdos logrados y pensemos también en las muchas cosas que nos quedan por lograr. En el autogobierno de Cataluña, en el reconocimiento de los pilares esenciales de la identidad nacional catalana, en impulsar el reconocimiento de su lengua en las instituciones comunitarias, como está haciendo el Gobierno de España", le ha dicho a los de Puigdemont.

La continuidad o no por esa senda, ha reconocido, dependerá de la "voluntad política de ambas partes". "La nuestra permanece, quiero decírselo, con los límites que ya conocen y que se fundamentan en el respeto al ordenamiento jurídico e institucional. Y dentro de ese perímetro usted sabe que tenemos un amplio margen para seguir adelante y que creo que merece la pena", ha concluido.