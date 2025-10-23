Sánchez propone a los líderes de la UE crear un fondo para la construcción de vivienda protegida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Ana López

BRUSELAS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a proponer a los líderes de la Unión Europea la creación de un fondo específico para la construcción de vivienda protegida y otras medidas para controlar los precios en zonas tensionadas y las viviendas turísticas.

La cumbre del Consejo Europeo que ha comenzado este jueves en Bruselas es la primera en la que se va debatir sobre la crisis de la vivienda en el continente y España pondrá sobre la mesa varias iniciativas, según ha confirmado Sánchez en declaraciones a los medios a su llegada.

España propondrá la habilitación de un "fondo específico" para construir vivienda protegida a nivel europeo y también medidas legales "desde Europa" para frenar "la especulación de vivienda para uso no residencial", según precisan fuentes gubernamentales.

Además, Sánchez va a proponer "palancas a nivel europeo para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las grandes ciudades" donde el precio está creciendo "exponencialmente" por la "presión del turismo".

Sánchez ha subrayado que la imposibilidad de acceder a una vivienda es un problema "europeo" que afecta a "jóvenes y no tan jóvenes" de todo el continente. "Cuando hablamos de pilar social y de una Europa que esté al servicio de los ciudadanos, tenemos que hablar también de vivienda", ha apostillado.

Además ha señalado que es muy relevante la reunión que mantuvo este mismo jueves el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con alcaldes de grandes ciudades europeas en la que estuvo el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni y también los alcaldes de capitales como Roma y París, que están pidiendo a las instituciones comunitarias "que les den palancas e instrumentos legales" para actuar ante la crisis de vivienda, según ha apuntado el presidente.